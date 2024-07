Edna O'Brien, autora de 'The Country Girls', muere a los 93 años

Tras una larga enfermedad, la autora irlandesa Edna O’Brien falleció el sábado, 27 de julio, según informó hoy, en un comunicado, la editorial Faber y la agencia literaria PFD. Tenía 93 años.

It is with great sadness that Caroline Michel at PFD and Faber announce the death of beloved author Edna O’Brien. She died peacefully on Saturday 27 July after a long illness. Our thoughts are with her family and friends, in particular her sons Marcus and Carlo. The family has… pic.twitter.com/mU2z5BsZiC