Martha Herrera celebra Año Nuevo y Reyes en Centros Comunitarios

La secretaria de Igualdad e Inclusión, Martha Herrera, dio la bienvenida al Año Nuevo 2026 en Centros Comunitarios con la tradicional partida de la Rosca de Reyes, en un evento que reunió a familias y vecinos.

Reconocen apoyo de la iniciativa privada

Durante su mensaje, Herrera agradeció la colaboración de HEB a lo largo de los últimos cuatro años, tanto en la celebración del Día de Reyes como en talleres y actividades comunitarias que fortalecen la unidad familiar.

“Estamos transformando vidas y tú has sido testigo y ustedes han sido testigos de que cada peso invertido en un niño, en una niña, en una adolescencia, en una mujer, en un adulto mayor, han sido multiplicados por 100 con todo el trabajo que hemos hecho juntos”, refirió Herrera.

Más de 800 personas beneficiadas

Acompañada de personal de la dependencia y representantes de HEB, la funcionaria repartió la Rosca de Reyes a más de 800 asistentes en el gimnasio del Centro Comunitario San Bernabé.

Herrera invitó a niñas, niños y adolescentes a integrarse a las actividades deportivas y formativas que se desarrollan en los Centros Comunitarios, destacando los logros obtenidos en competencias locales, nacionales e internacionales.

“Siempre vienen a la gimnasia, vienen al deporte, han ganado campeonatos locales, han ganado campeonatos estatales, nacionales, internacionales. Tenemos aquí a muchos niños que participan en diferentes disciplinas deportivas y han ganado torneos internacionales. Entonces, nuestro niño, nuestra niña, nuestras juventudes son el fruto de nuestro actuar”, refirió Herrera.

Durante el evento se promovieron los servicios y talleres que estarán disponibles en el primer trimestre de 2026, los cuales iniciarán el próximo lunes 12 de enero en los distintos Centros Comunitarios.

