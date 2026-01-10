Copito de Nieve encuentra hogar tras dos años en resguardo
Copito de Nieve fue adoptado gracias a las campañas de adopción responsable del Gobierno de Santa Catarina, tras permanecer dos años en resguardo municipal
- 10
-
Enero
2026
Gracias a las labores permanentes de adopción responsable impulsadas por el Gobierno de Santa Catarina, el perrito Copito de Nieve hoy disfruta de un nuevo hogar, rodeado de cuidados y cariño.
Copito de Nieve permaneció durante dos años bajo resguardo del área de Bienestar Animal del municipio, en las instalaciones del Centro de Atención Canino y Felino, donde recibió atención médica, cuidados constantes y afecto por parte del personal.
Durante este tiempo, el can fue promovido en diversas ferias de bienestar organizadas por el municipio, hasta que finalmente una familia decidió adoptarlo y brindarle el hogar que por años esperó.
Autoridades municipales destacaron que este tipo de adopciones son resultado del compromiso por fomentar la tenencia responsable y mejorar la calidad de vida de perros y gatos que se encuentran en situación de calle.
El Gobierno de Santa Catarina reiteró el llamado a la ciudadanía a sumarse a estas acciones y optar por la adopción, para que más animales tengan la oportunidad de cambiar su historia, tal como ocurrió con Copito de Nieve.
Comentarios
Notas Relacionadas
Últimas Noticias
Más Vistas