Reciben egresada y profesor de la UANL premio de innovación

El modelo de catéter venoso, fue desarrollado por Nadia Alejandra Rodríguez Cerda y Óscar Alejandro Ramírez Franco, egresada y profesor de diseño industrial.

El diseño de una abeja de tipo juguete es el modelo que la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) desarrolló para facilitar y hacerles más amena la experiencia a los infantes al colocarles un catéter intravenoso para ciertos procedimientos médicos.

Este trabajo que se derivó de la investigación “Modelo industrial de pluma para colocación de catéter venoso” de la Facultad de Arquitectura (FARQ) de la UANL fue galardonado con el Premio IMPI a la Innovación Mexicana 2023, en la categoría de Diseño Industrial.

“El proyecto nació en 2019 y lo comienzo a trabajar a partir de experiencias con algunos familiares pequeños que tengo, en donde era complicado que recibieran tratamientos médicos por diversas situaciones.

“Siempre he creído que los infantes tienen más fuerza que un adulto, pero el brindarles más soluciones a problemas en el área pediátrica para que sobrelleven con un poco más de alegría los problemas de salud que están pasando, considero que es muy satisfactorio para mí”, expresó la egresada de la Licenciatura en Diseño Industrial, Nadia Alejandra Rodríguez Cerda.





Buscan mejorar su experiencia

La idea de este estudio surge por la realización de ciertas entrevistas con personal médico de hospitales y centros de salud de la entidad en donde se argumenta que, al momento de colocarles un catéter para suministrarles un medicamento o extraerles sangre, para las niñas y niños es uno de los procedimientos a los que más les temen.

“El proyecto es novedoso en el sentido de que no estaba aplicado a este tipo de procedimiento médico. La idea de este modelo industrial no altera la introducción del catéter a la mano o al brazo, porque los pasos son los mismos, sin embargo, al tener esta abeja de tipo juguete, ayuda a montarse sobre la aguja y lo que hacemos es jugar con la parte emocional del infante para que no tenga tanto miedo; buscamos mejorar su experiencia”, explicó el asesor y docente de la FARQ Óscar Alejandro Ramírez Franco.

El profesor de la UANL desde 2008, recalcó que este trabajo lo que busca es que los pequeños pierdan el temor al procedimiento médico ya mencionado, por lo que la idea también es facilitarles la labor a las enfermeras y médicos para que el infante complete su tratamiento, sea menos doloroso y a largo plazo, conozcan y sean conscientes de estos procesos médicos.

Características del proyecto



-La abeja se llama Buzzy.

-Fabricada en inyección de plástico para mantener su higiene y facilitar su limpieza.

-Sus medidas son de 80 mm de alto y 30 mm de ancho.

-Su uso se da en infantes de 3 a 5 años de edad.

-La Preparatoria Técnica Médica UANL retroalimentó el proyecto.