Deportes

Imputan a conductor del auto en que viajaba Anthony Joshua

Ha estado bajo custodia desde el jueves tras su alta del hospital y posteriormente se le concedió una fianza de 3,480 dólares

  • 02
  • Enero
    2026

El conductor del auto que se accidentó en el que viajaba el boxeador Anthony Joshua y en el que fallecieron dos personas en Nigeria fue imputado.

Adeniyi Mobolaji Kayode, de 46 años, fue acusado de conducción peligrosa e imprudente tras el accidente del lunes, dijo el portavoz de la policía en un comunicado.

El vehículo que transportaba a Joshua, Sina Ghami y Latif “Latz” Ayodele chocó contra un camión estacionado en la autopista Lagos-Ibadan, que conecta el estado de Ogun con Lagos.

AP25364563213390.jpg

Kayode ha estado bajo custodia desde el jueves tras su alta del hospital y posteriormente se le concedió una fianza de 3,480 dólares.

El acusado fue imputado por cuatro cargos, incluyendo conducción peligrosa causando la muerte, conducción imprudente y negligente, conducir sin el debido cuidado, así como conducir sin una licencia de conducir nacional válida.

"Fue detenido en espera de que cumpla con su condición de fianza", dijo el portavoz de la policía.

El juicio fue aplazado para el 20 de enero

Joshua, dos veces campeón de peso pesado, fue dado de alta del hospital el miércoles después de sufrir heridas leves en el accidente que generó cuestionamientos sobre la seguridad vial en Nigeria. Las autoridades dijeron que el boxeador fue dado de alta tras considerarlo clínicamente apto para recuperarse en casa.

Joshua tiene raíces familiares en Nigeria y asistió brevemente a un internado allí cuando era niño. También posee la nacionalidad nigeriana.

 


