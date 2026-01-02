Roberto Carlos recibe alta médica tras cirugía de corazón

El exfutbolista Roberto Carlos fue dado de alta este viernes tras ser someterse a una cirugía de corazón hace unos días en Brasil.

El ex lateral izquierdo del Real Madrid fue internado en una clínica de San Pablo por un posible tromnbosis en la pierna derecha. Sin embargo, durante los estudios médicos se le detectó una disfunción cardíaca.

Roberto Carlos descarta posible infarto

A través de redes sociales, el exjugador mencionó que se encuentra en buen estado de salud y descartó los rumores de que sufrió un ataque cardíaco.

"Pasé por un procedimiento médico preventivo, previamente planeado con mi equipo médico. El procedimiento fue un éxito y estoy bien. No tuve un infarto cardíaco".

Agradece por preocupación de su estado de salud

También agradeció a todas las personas que se preocuparon por su salud, así como a los médicos que se encargaron, tanto del procedimiento quirúrgico como su recuperación.

