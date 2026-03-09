Podcast
Cultura
¡Listas para asumir liderazgos y nuevos retos!

 La economista Diana Mariel Sánchez asegura que las mujeres proveen, en todos los ámbitos, un liderazgo con visión integral

  • 09
  • Marzo
    2026

La maestra Diana Mariel Sánchez Juárez, egresada de la Facultad de Economía y recientemente promovida como directora de Planeación Estratégica y Control en Heineken México, compartió un mensaje directo a las mujeres que aspiran a ocupar posiciones de liderazgo: creer en su capacidad y dejar de autoimponerse barreras.

Con casi nueve años de trayectoria dentro de la compañía, donde ha ocupado seis posiciones, en su mayoría ascendentes, Sánchez Juárez reconoció que uno de los principales retos no siempre está en el entorno, sino en la autoexigencia femenina.

“A veces somos nosotras mismas las que nos autoexigimos más de lo que el resto nos está exigiendo. Nos esforzamos muchísimo para abrirnos camino, pero también debemos cuestionarnos si somos nosotras quienes pensamos que tenemos que demostrar más”, reflexionó.

Desde su experiencia en una empresa global, aseguró que no ha sentido una presión institucional distinta por ser mujer, sin embargo, admitió que socialmente persiste la percepción de que deben estar más que listas antes de asumir un nuevo reto.

“Nunca vamos a estar 100% listas. Si la oportunidad está ahí, tómenla. En el camino ese porcentaje que sentimos que nos falta se construye con experiencia, incluso con errores”, aseguró.

Egresada de Economía, carrera que eligió tras descubrir su interés por entender el porqué de las decisiones y los incentivos humanos, recordó que su paso por la facultad fue más de lo que esperaba y marcó su estilo de liderazgo actual: cuestionar, profundizar y buscar la causa raíz antes de decidir.

Hoy, desde una posición directiva en el sector corporativo, considera que el liderazgo femenino aporta una visión integral: estratégica y disciplinada, pero también empática y consciente.

“No significa ser menos firme, sino integrar más variables humanas a la toma de decisiones”, explicó. Más allá de la formación técnica, subrayó la importancia de desarrollar habilidades blandas: comunicación, autenticidad, capacidad de simplificar mensajes y construir redes de apoyo.

FRASE

“El conocimiento te abre la puerta, pero mantener un lugar en la mesa depende mucho de cómo conectas con las personas”,

DIANA MARIEL SÁNCHEZ JUÁREZ
ECONOMISTA


Comentarios

