Cultura

Arte de la cueva de Font-de-Gaumeon es más nuevo de lo pensado

CNRS recurrió a la microespectrometría Raman y a la imagen hiperespectral, "métodos no invasivos" que permitieron revelar trazas de carbón en pigmentos negros

  • 10
  • Marzo
    2026

Las representaciones parietales de la cueva francesa de Font-de-Gaume, Patrimonio de la Humanidad de la Unesco desde 1979, son más recientes de lo que se creía, según un estudio del centro de investigaciones francés CNRS que se publicó ayer en la revista científica PNAS.

El CNRS explicó que realizó micromuestreos de un bisón y una máscara dibujada representados en la cueva, para someterlos a la datación por carbono 14, utilizado para determinar la edad de materiales que contienen carbono (orgánicos) de hasta unos 50,000 años de antigüedad.

"Aunque esta datación es difícil de realizar con tan poca materia, los análisis confirmaron una cronología del Paleolítico superior, algo más reciente de lo estimado hasta ahora", indicó la institución francesa.

La escala cronológica del estudio ha sido la de Before Present (BP) -Antes del Presente-, que tiene en cuenta como año referencia 1950 y analiza diferentes factores, tales como la variación de la concentración atmosférica de carbono 14, la actividad solar o incluso el campo magnético terrestre.

Así, el bisón habría sido pintado entre 13,461 y 13,162 BP, mientras que diferentes partes de la máscara habrían sido pintadas entre 8,993 y 8,590 BP, 15,981 y 15,121 BP, así como entre 15,297 y 14,246 BP.

Para esta verificación, el equipo del CNRS recurrió a la microespectrometría Raman y a la imagen hiperespectral, "métodos no invasivos" que permitieron revelar trazas de carbón vegetal en los pigmentos negros.

Inscrita en el Patrimonio Mundial de la Unesco en 1979, la cueva de Font-de-Gaume alberga numerosas figuras pintadas o grabadas, que se cuentan entre las primeras grandes obras maestras de la humanidad. Fueron descubiertas en 1901 por el sacerdote Henri Breuil, el profesor Louis Capitan y el prehistoriador Denis Peyrony.


