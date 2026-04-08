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Aclara Viva que no es su aeronave la del aterrizaje del América

La aerolínea aclaró que el servicio corresponde a un vuelo chárter extranjero que operaba la ruta Nashville - CDMX y que no forma parte de sus operaciones

  • 08
  • Abril
    2026

Ante la información difundida en diversos sobre el aterrizaje de emergencia de una aeronave en Miami y su supuesta vinculación con el Club América, Viva aclaró que no existe relación alguna con dicho incidente.

De acuerdo con un comunicado oficial, el servicio referido corresponde a una aerolínea chárter extranjera que operaba la ruta Nashville - Ciudad de México, por lo que no forma parte de sus operaciones ni estuvo involucrada en el traslado del equipo en esta ocasión.

Dentro del documento, Viva recordó que mantiene un patrocinio con el Club América y que cuenta con una aeronave rotulada con la imagen del equipo como parte de sus estrategias de promoción deportiva.

Sin embargo, puntualizó que dicha aeronave no participó en el vuelo mencionado ni está relacionada con los hechos difundidos en medios de comunicación y redes sociales.

Finalmente, la aerolínea reiteró su compromiso con la seguridad operacional y con mantener informados de manera oportuna tanto a sus pasajeros como al público en general.


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