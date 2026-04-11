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Itzamary González conquista el oro en natación artística

La mexicana Itzamary González lidera el podio en Santiago y consolida el gran momento del equipo nacional en el Panamericano

  • 11
  • Abril
    2026

La nadadora Itzamary González se proclamó campeona en la prueba de solo libre senior del Campeonato Panamericano de Natación Artística, tras una destacada actuación que le valió la medalla de oro en Santiago, Chile.

Con una puntuación de 218.3038, la atleta mexicana presentó una rutina sólida y de alto grado de dificultad técnica, lo que le permitió imponerse en la final individual y subir a lo más alto del podio.

Rutina impecable y dominio técnico

La ejecución de González destacó por su precisión, fluidez y sincronía, sin interrupciones visibles y con una interpretación artística que marcó diferencia frente a sus competidoras.

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Los jueces valoraron especialmente la combinación entre elementos obligatorios y la impresión artística, apartados clave para definir la puntuación final.

Este resultado confirma el crecimiento de la mexicana en el ciclo internacional, donde se ha consolidado como una de las figuras más competitivas de la disciplina.

México suma medallas en el certamen

Con esta victoria, la delegación nacional acumula hasta el momento ocho medallas en la competencia: cinco de oro, dos de plata y una de bronce, reafirmando su protagonismo en el torneo continental.

Previamente, González había conseguido la medalla de plata en dueto libre junto a Marla Arellano, ampliando su cosecha personal en el campeonato.

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El desempeño de la selección mexicana también ha sido impulsado por figuras como Diego Villalobos y el equipo femenil, que han contribuido al sólido desempeño colectivo.

Lee aquí la nota completa: Gana Diego Villalobos oro en Panamericano de Natación Artística

El torneo reúne a más de 300 atletas de 21 países y forma parte del proceso clasificatorio rumbo a los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.


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