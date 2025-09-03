Cerrar X
Amanda Anisimova sorprende y elimina a Iga Swiatek en el US Open

La estadounidense sorprendió al vencer a Swiatek en los cuartos de final, con quien perdió la final de Wimbledon por una paliza de 6-0, 6-0

  • 03
  • Septiembre
    2025

Amanda Anisimova sorprendió a Iga Swiatek al doblegarla 6-4, 6-3 en los cuartos de final del US Open este miércoles, menos de dos meses después de caer ante la seis veces campeona de Grand Slam en la final de Wimbledon por una paliza de 6-0, 6-0.

Anisimova, octava cabeza de serie, alcanzó su tercera semifinal de un major y la primera en Flushing Meadows.

"Recuperarme de lo de Wimbledon de esa manera es realmente especial para mí", dijo Anisimova, de 24 años, quien nació en Nueva Jersey y creció en Florida. "Siento que trabajé muy duro para intentar cambiar eso. ... Hoy es realmente especial".

Los potentes golpes y la compostura que mostró en el estadio Arthur Ashe contra Swiatek, la número dos y campeona del US Open en 2022, marcaron un contraste sorprendente con lo que sucedió en la cancha central del All England Club el 12 de julio.

Ese partido por el título duró solo 57 minutos, y Anisimova logró ganar apenas 24 puntos ese día, un total que superó aproximadamente a mitad del primer set esta vez.

"Todo el mundo sabe cómo puede jugar Amanda. No jugó bien en Wimbledon", dijo Swiatek, polaca de 24 años, "pero no es como si siempre fuera a cometer los mismos errores o sentir lo mismo".

Anisimova lloró durante su discurso como subcampeona en la ceremonia de trofeos en Wimbledon. Este miércoles, no paraba de sonreír mientras se dirigía a miles de espectadores que la apoyaban y que interrumpían su entrevista en la cancha con vítores.

"Jugar aquí es increíblemente especial", les dijo Anisimova. "Y he tenido la mejor racha de mi vida aquí".

Anisimova intentará el jueves alcanzar su segunda final consecutiva de un major. Se enfrentará a la cuatro veces campeona de Grand Slam Naomi Osaka —quien eliminó a Coco Gauff el lunes y despachó este miércoles 6-4, 7-6 (3) a la 11ma Karolina Muchova.

Después de un juego contra Swiatek en los cuartos de final este miércoles, a Anisimova se le podría haber perdonado por pensar: "¡Oh, no. No otra vez!".

La estadounidense sirvió primero y sufrió el quiebre inmediatamente cuando perdió tres puntos seguidos al fallar golpes de derecha: uno en la red, uno desviado y uno muy largo.

Pero Anisimova rompió de inmediato y pronto fue ella quien dictaba los puntos con sus fuertes golpes desde el fondo que contribuyeron a un total de 23 winners, 10 más de los que acumuló Swiatek. Anisimova también jugó de manera bastante limpia, cometiendo apenas 12 errores no forzados.

"Se movió mejor, jugó mejor", dijo Swiatek, comparando este partido con el de Wimbledon . "Todo fue diferente".


