Celebra Samuel García a colaboradores de Nuevo León

En un ambiente de fiesta y gratitud, el gobernador Samuel García y Mariana Rodríguez, titular de Amar a Nuevo León convivieron con los colaboradores del gobierno estatal en una celebración previa a las fiestas decembrinas.

El evento sirvió para reconocer el trabajo y el esfuerzo del equipo que, según el mandatario estatal, ha sido esencial para posicionar a Nuevo León en los primeros lugares de diversos indicadores a nivel nacional.

Durante su mensaje, García agradeció a los empleados por sus cuatro años de servicio y destacó el progreso alcanzado en el año en curso.

"Quiero decirles a ustedes que ya son cuatro años juntos, vamos por el quinto que va a estar mejor. Y tengo mucho que agradecer. Este es sin duda el mejor año de todos. Este cuarto año Nuevo León se consolida y somos primer lugar en todo. Un aplauso para todos ustedes”, expresó el mandatario estatal.

Por su parte, Rodríguez también reconoció a los colaboradores por el empeño diario, asegurando que los logros y primeros lugares de Nuevo León son resultado directo de su esfuerzo.

El gobernador extendió sus mejores deseos al equipo.

"A todos gracias. Les deseo una feliz Navidad con sus familias, con sus hijos. Un gran y Feliz Año, que el 2026 esté lleno de bendiciones y por supuesto a Nuevo León vamos a darles el mejor y quinto año".

La celebración estuvo marcada por un ambiente festivo con la presencia de grupos musicales como La Casetera y La Leyenda, quienes se encargaron de poner a bailar y a cantar a todo el personal.

De acuerdo con las autoridades estatales, el evento consolidó un espacio de convivencia y gratitud, destacando la importancia del capital humano en la administración estatal de cara al próximo año 2026.

