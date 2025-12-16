Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
Whats_App_Image_2025_12_16_at_10_50_50_PM_097c86d189
Nuevo León

Celebra Samuel García a colaboradores de Nuevo León

Durante su mensaje, García agradeció a los empleados por sus cuatro años de servicio y destacó el progreso alcanzado en el año en curso

  • 16
  • Diciembre
    2025

En un ambiente de fiesta y gratitud, el gobernador Samuel  García  y Mariana Rodríguez, titular de Amar a Nuevo León convivieron con los colaboradores del gobierno estatal en una celebración previa a las fiestas decembrinas.

El evento sirvió para reconocer el trabajo y el esfuerzo del equipo que, según el mandatario estatal, ha sido esencial para posicionar a Nuevo León en los primeros lugares de diversos indicadores a nivel nacional.

Durante su mensaje, García agradeció a los empleados por sus cuatro años de servicio y destacó el progreso alcanzado en el año en curso.

WhatsApp Image 2025-12-16 at 10.50.38 PM.jpeg

"Quiero decirles a ustedes que ya son cuatro años juntos, vamos por el quinto que va a estar mejor. Y tengo mucho que agradecer. Este es sin duda el mejor año de todos. Este cuarto año Nuevo León se consolida y somos primer lugar en todo. Un aplauso para todos ustedes”, expresó el mandatario estatal.

Por su parte, Rodríguez también reconoció a los colaboradores por el empeño diario, asegurando que los logros y primeros lugares de Nuevo León son resultado directo de su esfuerzo.

El gobernador extendió sus mejores deseos al equipo.

WhatsApp Image 2025-12-16 at 10.51.19 PM.jpeg

 "A todos gracias. Les deseo una feliz Navidad con sus familias, con sus hijos. Un gran y Feliz Año, que el 2026 esté lleno de bendiciones y por supuesto a Nuevo León vamos a darles el mejor y quinto año".

La celebración estuvo marcada por un ambiente festivo con la presencia de grupos musicales como La Casetera y La Leyenda, quienes se encargaron de poner a bailar y a cantar a todo el personal.

De acuerdo con las autoridades estatales, el evento consolidó un espacio de convivencia y gratitud, destacando la importancia del capital humano en la administración estatal de cara al próximo año 2026.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

643a0244_1723_489a_b338_bca7def01ff5_49a5f22f56
Monterrey y Canadá fortalecen lazos rumbo al Mundial 2026
fuerza_civill_95a13a102c
Nuevo León reduce 53% los homicidios y revierte alza histórica
EH_DOS_FOTOS_2025_12_17_T092611_747_782338bc29
Carlos Alcaraz pone fin a su etapa con Juan Carlos Ferrero
publicidad

Últimas Noticias

b02d332b_1cf0_428b_8076_e85f8553eb1f_9a48f7f9b6
Confirman 47 casos de influenza en NL; descartan nueva variante
c3419487_63e5_4a30_af6a_9b075b2bee14_d7dfe83e21
Disputan por reserva a ley para regular preventas
643a0244_1723_489a_b338_bca7def01ff5_49a5f22f56
Monterrey y Canadá fortalecen lazos rumbo al Mundial 2026
publicidad

Más Vistas

desaparece_menor_Cumbres_cd113aa878
Localizan a Regina Estefanía, menor desaparecida en García
EH_UNA_FOTO_92_44ca0669ed
Volcadura de camión deja ocho muertos y 58 lesionados en Apodaca
Whats_App_Image_2025_12_16_at_2_01_48_AM_1a0c11f1dc
Cambia Monterrey antialcohólicas por patrullajes
publicidad
×