Vigón se perderá el debut de Tigres en el Clausura tras polémica

Este martes, la Comisión Disciplinaria de la Federación Mexicana de Futbol anunció la suspensión de dos partidos a Juan Pablo Vigón después de su agresión a Franco Agustín Romero tras la final de la Liga MX.

Fue al término de la final que el jugador de Tigres agredió por la espalda al jugador de Toluca, quien se burló de su similar durante la coronación de los "Diablos".

De acuerdo con la FMF, la causa de la suspensión de Vigón es debido a "emplear lenguaje o actuar de modo ofensivo, insultante o humillante".

Por otro lado, Franco Romero también recibió una suspensión, pero esta es de un partido. Esto debido a la misma causal de Vigón.

Estas suspensiones se harán efectivas en la Clausura 2026.

Vigón se perdería el juego visitando a San Luis y el debut de Tigres en el Estadio Universitario ante Pumas.

Mientras que Romero se perdería la visita del vigente bicampeón de la Liga MX al "Gigante de Acero".

Este altercado habría surgido, en parte, por la acción previa de Vigón durante la tanda de penales, quien se burló del joven Oswaldo Virgen, por lo que Romero habría buscado "revancha" de dicha acción y, al momento de que Toluca se coronara campeón tras el penal de Alexis Vega, el jugador volteó para burlarse de Vigón, lo que provocó el enojo de este último.

En medio de las celebraciones en la cancha, Antonio Briseño señaló en Claro Sports que el propio Vigón se disculpó con él y con Osvaldo por dicha acción en el campo del Nemesio Diez.

Comentarios