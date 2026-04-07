Ángel Correa, en la mira de River Plate para reforzar su ataque

River Plate empezó a mover piezas de cara al próximo mercado de pases. Sin hacer ruido, la dirigencia ya realizó sondeos por el delantero argentino Ángel Correa, actual figura de Tigres y campeón del mundo en Qatar 2022.

La información fue revelada por un periodista deportivo argentino, quien detalló que el club ya tuvo contactos iniciales con el entorno del jugador para conocer condiciones de una posible negociación.

Por ahora no existe una oferta formal, pero el interés es concreto.

Perfil de jerarquía para el ataque

La búsqueda responde a una planificación anticipada del cuerpo técnico, que pretende sumar futbolistas con experiencia internacional y recorrido en selecciones.

Correa encaja perfectamente en ese perfil: versátil en el frente de ataque, con títulos a nivel de clubes y una Copa del Mundo en su palmarés.

El objetivo es reforzar el plantel pensando en la segunda mitad del año, donde River apunta a competir en torneos de alto nivel continental.

Figura en Tigres y con contrato largo

El delantero rosarino, de 31 años, llegó a Tigres en el verano de 2025 tras su paso por el Atlético de Madrid. Desde entonces, se convirtió en una pieza clave del equipo regiomontano.

Sus números lo respaldan: más de 40 partidos oficiales, cerca de 20 goles y varias asistencias en la Liga MX.

Además, tiene contrato vigente hasta junio de 2030, lo que complica cualquier negociación.

Cabe señalar que el posible fichaje no será sencillo. Tigres no tiene necesidad de vender y cuenta con una posición fuerte en la negociación.

El valor de mercado del atacante ronda los 9 millones de euros, a lo que se suma un salario elevado, difícil de igualar para clubes sudamericanos.

Estos factores colocan la operación como una de las más complicadas del mercado.

Hasta el momento, desde el entorno de Correa no hay declaraciones públicas que confirmen o descarten el interés de River.

En el club argentino, el tema se maneja con cautela, conscientes de que, en caso de avanzar, se trataría de un fichaje de alto impacto.

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