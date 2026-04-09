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Deportes

EUA investiga a la NFL por posibles prácticas anticompetitivas

El Departamento de Justicia inició investiga el impacto en la asequibilidad para los fans y si existen condiciones iguales en la distribución de los partidos

  • 09
  • Abril
    2026

La poderosa maquinaria de la NFL enfrenta un nuevo frente fuera del emparrillado.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos abrió una investigación por posibles prácticas anticompetitivas, en un movimiento que pone bajo la lupa el modelo de negocio de la liga más lucrativa del deporte.

De acuerdo con fuentes citadas por la agencia de noticias Associated Press, la indagatoria se centra en dos puntos clave: el impacto en la asequibilidad para los aficionados y si existen condiciones equitativas para los proveedores en la distribución de los partidos.

Esta investigación se produce en medio de un cambio profundo en la forma en que se consume el deporte, con cada vez más juegos migrando de la televisión abierta a plataformas de streaming.

Este giro ha encendido alertas en Washington, donde también la Comisión Federal de Comunicaciones analiza el impacto de estos modelos en los consumidores.

Desde la liga, sin embargo, niegan irregularidades.

La NFL sostiene que más del 87% de sus partidos siguen disponibles en televisión abierta y defiende su sistema como “el más favorable para los aficionados”, respaldándose además en cifras de audiencia históricas. Sin embargo, la presión política va en aumento.

El senador Mike Lee ha cuestionado si el actual esquema de transmisiones respeta la Ley de Transmisión Deportiva de 1961, que otorga una exención antimonopolio bajo condiciones muy distintas a las actuales, antes de la era del streaming y los muros de pago.

El trasfondo es claro: ver la NFL se ha vuelto cada vez más caro.

Entre servicios de cable y plataformas digitales, algunos aficionados gastan cientos de dólares por temporada, lo que alimenta el debate sobre si la liga ha llevado su dominio comercial demasiado lejos en un mercado que, ahora, podría redefinirse en los tribunales.


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