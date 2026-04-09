Una estrella más; la MLS estaría buscando fichar a Neymar

Messi, Suarez, Son, Reus y la más reciente contratación: Antoine Griezmann son solo algunos de los grandes nombres que juegan en la MLS, los cuales no son suficientes para la liga, pues uno de los nombres que interesa es Neymar Jr.

Y es que, de acuerdo con reportes del medio The Athletic, el equipo que estaría interesado en hacerse con los servicios del brasileño sería el FC Cincinnati.

Según el medio, el club ya habría iniciado "conversaciones preliminares" con el entorno del jugador para ficharlo, quien termina contrato a finales de 2026.

Sin embargo, este fichaje no sería barato, pues en caso de querer contratar a "Ney", Cincinnati debería desembolsar al menos 10 millones de euros, lo cual es el valor actual de la estrella brasileña de acuerdo con Transfermarkt.

Otra de las opciones para su fichaje sería su llegada como agente libre.

Por su parte, Neymar está en busca de recuperar su mejor versión después de varias lesiones, incluyendo una rotura de ligamento que lo dejó fuera por un año.

Con Santos ha demostrado momentos buenos; sin embargo, aún no logra ser ese jugador que por momentos estaba en discusiones para ser el mejor del mundo.

Desde su regreso al futbol brasileño en 2025, Neymar solo ha podido sumar 34 partidos, acumulando 14 goles y siete asistencias. Además, se ha perdido 32 partidos por múltiples lesiones, incluyendo una cirugía en la rodilla a finales del año pasado.

Ahora, en la recta final de su carrera, el brasileño podría recalar en el futbol estadounidense para un último intento de regresar a la Selección Brasileña y jugar el Mundial.

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