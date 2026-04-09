Jardinero de Tigers es hospitalizado tras chocar con un compañero

El jardinero central de los Detroit Tigers de la MLB, Parker Meadows, fue hospitalizado para permanecer bajo observación este jueves después de un choque de cabezas con su compañero Riley Greene cuando ambos buscaban atrapar un elevado.

En la transmisión del partido ante los Minnesota Twins y los videos difundidos en redes sociales, se observa cómo Greene realiza la atrapada y Meadows cae de espaldas. Quedando visiblemente aturdido, casi inmóvil, con las manos apuntando hacia arriba y sangre visible en el rostro.

En las repeticiones se logra observar cómo Meadows intentó frenar y apartarse en el último instante. Pero su rostro pareció estrellarse contra la cabeza de Greene, lo que hizo que ambos jugadores cayeran al césped.

Después de varios minutos, Meadows logró sentarse para que posteriormente el personal médico lo ayudara a ponerse de pie y dirigirlo a un carrito que lo esperaba para ser retirado del campo.

De acuerdo con el entrenador de los Tigers, A.J. Hinch, Meadows sufrió una conmoción cerebral.

"Vamos a revisarlo por completo, pero esto me preocupa”, añadió Hinch en rueda de prensa tras el juego en el que su novena cayó por 3-1 ante Minnesota y con el que fueron barridos en la serie de cuatro juegos.

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