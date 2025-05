Antonio Brown, exjugador de la NFL provoca pelea en evento de box

Antonio Brown se vio involucrado en una pelea en un evento de boxeo de Adin Ross en Miami, Florida.

La situación se volvió violenta y, según informes, se escucharon dos disparos durante el altercado.

Antonio Brown se enfrentó a varias personas fuera del evento, lo que desencadenó una pelea física.

En un video se puede ver cómo Brown es derribado y luego se levanta para patear a su atacante.

Antonio Brown running 5 fades then shooting up Adin Ross boxing Event is top 2025 crash out so far pic.twitter.com/TWArHnZnE6