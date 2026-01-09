Detienen a director de Grupo Vanguardia; acusa arresto arbitrario

El empresario Armando Castilla Galindo fue detenido este viernes en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de Monterrey como parte de un operativo efectuado por la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León.

Estos hechos ocurrieron alrededor de las 10:00 horas cuando el director general de Vanguardia MX se disponía a abordar un vuelo comercial para vacacionar.

De acuerdo con las autoridades, este hombre es acusado por el delito de fraude en la venta de un terreno ubicado en el municipio de Saltillo, propiedad de su familia.

Aparentemente fue detenido por no presentarse a la cita pactada por el Ministerio Público, en el que se busca esclarecer un contrato de arrendamiento para la instalación de un espectacular sobre una porción del predio familiar, equivalente a 45 metros cuadrados.

Exigen liberación de inmediata por detención "arbitraria"

A través de un comunicado, el grupo editorial Vanguardia MX exigió la liberación del director general, Armando Castilla Galindo.

En dicho documento se calificó su detención como "arbitraria" y "desproporcionada". Aseguraron que la aprehensión se trata de una persecución penal, debido a que el contrato se realizó dentro del marco de la ley y se desconoce quién es la contraparte de este conflicto mercantil.

Aseguran que su captura no puede considerarse como un hecho aislado. Abogados de la empresa aseguraron que no cuentan con el acceso a la carpeta de investigación, por lo que califican los hechos como una forma de desprestigiar su imagen.

En Vanguardia MX exigimos la liberación inmediata de nuestro Director General, Armando Castilla Galindo. Su detención es arbitraria, desproporcionada y deriva de un conflicto mercantil relacionado con un bien inmueble en la ciudad de Saltillo, el cual ha sido transformado de… pic.twitter.com/U3pHvp8MMv — Vanguardia (@vanguardiamx) January 10, 2026

El grupo instó a las autoridades a que actúen con legalidad y respeto a los derechos fundamentales, porque el despliegue policiaco realizado fue excesivo ante la acusación, que no amerita prisión preventiva oficiosa.

Por otra parte, la Sociedad Interamericana de Prensa solicitó la liberación inmediata del empresario para asegurar el respeto pleno de las garantías legales, así como a la libertad de prensa.

La detención del director general de Grupo Vanguardia de #México, Armando Castilla, ocurrida hoy apunta a una acción arbitraria e ilegal. Reclamamos su liberación inmediata y el respeto pleno a las garantías legales y a la libertad de prensa https://t.co/Il1IFPhZJ0 — SIP • IAPA (@sip_oficial) January 9, 2026

