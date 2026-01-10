Podcast
Curry suma 27 puntos y 10 asistencias; Warriors arrolla a Kings

Jimmy Butler añadió 15 puntos, seis asistencias y seis rebotes a la causa de los Warriors, quienes terminaron con 39 asistencias, su mayor cifra de la campaña

  • 10
  • Enero
    2026

Stephen Curry anotó 27 puntos y logró su mejor estadística de la campaña al atrapar 10 asistencias para lograr su segundo doble-doble en el curso por los Warriors de Golden State, quienes vapulearon el viernes 137-103 a unos Kings de Sacramento que van en caída libre.

Jimmy Butler añadió 15 puntos, seis asistencias y seis rebotes a la causa de los Warriors, quienes terminaron con 39 asistencias, su mayor cifra de la campaña. Curry anotó 18 puntos antes del descanso y finalizó con diez de 21 en tiros de campo, incluyendo seis triples, en su undécimo de 13 partidos con 25 unidades o más.

DeMar DeRozan sumó 24 puntos por los Kings, quienes han perdido siete partidos consecutivos y ocho de los últimos nueve. Zach LaVine anotó 15 tantos pero falló seis de sus siete intentos de triple en un duelo en que Sacramento embocó apenas siete de 27 disparos desde larga distancia.

La bandeja de Dennis Schroder y su sexto punto sin respuesta empataron el duelo a 84 con 3:13 minutos restantes en el tercer cuarto, pero los Warriors respondieron con una racha de 13-0 para cerrar el período.

Golden State ha ganado ocho de 11 compromisos y tres consecutivos en casa. Los Warriors han anotado al menos 120 puntos en sus últimas siete victorias.


