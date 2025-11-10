Cerrar X
EH_UNA_FOTO_d7b10dda6f
Deportes

Anuncia posible salida de Jaime Lozano como DT del Pachuca

Jaime Lozano fue destituido como entrenador de los Tuzos del Pachuca en la recta final del torneo, justo antes de un duelo clave contra Pumas por la Liguilla

  • 10
  • Noviembre
    2025

El ciclo de Jaime Lozano en los Tuzos llegó a su fin. El entrenador mexicano que había llegado para ocupar el puesto que dejó Guillermo Almada y liderar al equipo tanto rumbo al Mundial de Clubes como para el Apertura 2025, ya no forma parte de la institución hidalguense.

La determinación se tomó en la recta final del torneo, justo cuando Pachuca está a días de enfrentar a Pumas en un duelo directo que definirá si consigue o no el boleto para meterse a la Liguilla.

Fuentes periodísticas confirmaron que la decisión está tomada a partir de hoy, aun cuando el contexto deportivo del club exige definición inmediata, claridad y foco ante la fase final del campeonato. La destitución se da sin que el comunicado oficial se haya emitido todavía, pero con la certeza de que Lozano deja el cargo de manera inmediata.

El cierre no ocurre en un escenario neutro. La eliminación temprana del equipo en el Mundial de Clubes, bajo su gestión, fue uno de los momentos que marcó la percepción sobre su desempeño. Desde ese episodio comenzó una presión narrativa permanente alrededor del proyecto deportivo del entrenador.

Los números del Jimmy no alcanzaron para sostener su continuidad. En total acumuló seis victorias, cuatro empates y siete derrotas, lo que colocó al equipo hidalguense en la novena posición de la clasificación general. Parte del peso de la molestia interna fue que, previo a su salida, Pachuca tenía la posibilidad concreta de competir por el séptimo lugar de la tabla, pero la derrota ante Santos empañó esa posibilidad y terminó definiendo esa caída a noveno.

Desde su nombramiento existieron cuestionamientos sobre el perfil de Lozano para este ciclo específico. Los señalamientos se incrementaron particularmente después de lo que se consideró una actuación negativa en el Mundial de Clubes, donde el rendimiento dejó una carga mediática adversa.

Con este corte abrupto, Pachuca queda en un escenario incómodo: debe resolver de forma interna quién tomará el control inmediato para el partido contra Pumas en el que, más que una simple clasificación, se define la posibilidad del club de reposicionarse competitivamente hacia la parte final del torneo.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

Copia_de_Copy_of_PLANTILLAS_WEB_DIC_376d21d1e5
Una bomba y un petardo. Correa explotó y Martial se cebó
liga_mx_play_in_dd1b82d084
Definen fechas y horarios del Play-In del Apertura 2025
Whats_App_Image_2025_11_06_at_5_48_29_PM_60c55017af
Rayadas y Tigres Femenil: en la búsqueda del campeonato
publicidad

Últimas Noticias

AP_25316023410821_47f57be038
Pinturas de Bob Ross se subastan en más de $600,000 dólares
AP_25316089901629_d0fd7b1572
Nieta de Trump, Kai, causa expectación al debutar en la LPGA
inter_portaviones_eua_2dcebc762d
Llegada del mayor buque de EUA aumenta la presión sobre Venezuela
publicidad

Más Vistas

EH_UNA_FOTO_2025_11_10_T105307_393_0842d56dd1
Divorcio de Angélica Vale: Otto Padrón presenta demanda
nl_monterrey_paris_1_ccd80e09cb
De la Macroplaza a la Torre Eiffel: vuelo directo Monterrey-París
EH_DOS_FOTOS_2025_11_10_T140459_071_57cf57db28
Hallan cabeza humana en Morelos; horas después su cuerpo
publicidad
×