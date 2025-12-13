Podcast
Deportes

Más de 35 mil animan a Tigres en entrenamiento antes de la final

La afición de Tigres llenó el Estadio Universitario en un entrenamiento abierto para impulsar al equipo rumbo a la final de vuelta del Apertura 2025

  • 13
  • Diciembre
    2025

Más de 35 mil aficionados de Tigres se dieron cita este sábado 13 de diciembre en el Estadio Universitario para presenciar el entrenamiento abierto del equipo, en una muestra de apoyo masivo previo a la final de vuelta del Apertura 2025.

Fiesta desde temprano

Las puertas del Volcán se abrieron desde las 8:00 de la mañana y, desde tempranas horas, los seguidores felinos comenzaron a ocupar las gradas.

La práctica gratuita superó las expectativas, al punto de que muchos aficionados no lograron ingresar por la alta demanda.

G8EFQQQW4AAHNhT.jfif

Durante la sesión, el aliento fue constante y el ambiente se transformó en una auténtica fiesta.

El cuerpo técnico y los jugadores agradecieron el respaldo de la afición, que cargó de energía al equipo antes del viaje a Toluca.

Ventaja mínima para la vuelta

Tigres llegará al duelo definitivo con ventaja, luego de imponerse 1-0 en la final de ida, con gol de Ángel Correa.

El resultado permite a los felinos encarar la vuelta con un margen reducido, pero valioso.

G8D3pucWUAUb7_C.jfif

El partido de vuelta se disputará este domingo 14 de diciembre a las 19:00 horas en el Estadio Nemesio Diez. Toluca ha convertido su casa en un escenario complicado para Tigres, con antecedentes recientes favorables para los Diablos.

Con el impulso de su afición aún presente, Tigres buscará su novena estrella, mientras Toluca intentará la remontada para lograr el bicampeonato, en una final que promete intensidad y emoción hasta el final.


Comentarios

Etiquetas:
