Más de 35 mil animan a Tigres en entrenamiento antes de la final

Más de 35 mil aficionados de Tigres se dieron cita este sábado 13 de diciembre en el Estadio Universitario para presenciar el entrenamiento abierto del equipo, en una muestra de apoyo masivo previo a la final de vuelta del Apertura 2025.

💛😮‍💨 ¡No, no es un día de partido, son más de 35,000 Incomparables alentando a Tigres en el entrenamiento previo a la Gran Final!



🇺🇦 𝑳𝒂 𝒈𝒆𝒏𝒕𝒆 𝒏𝒐 𝒍𝒐 𝒆𝒏𝒕𝒊𝒆𝒏𝒅𝒆, 𝑺𝒐𝒎𝒐𝒔 𝑰𝒏𝒄𝒐𝒎𝒑𝒂𝒓𝒂𝒃𝒍𝒆𝒔. pic.twitter.com/IqhlxpFqbN — Club Tigres 🐯 (@TigresOficial) December 13, 2025

Fiesta desde temprano

Las puertas del Volcán se abrieron desde las 8:00 de la mañana y, desde tempranas horas, los seguidores felinos comenzaron a ocupar las gradas.

La práctica gratuita superó las expectativas, al punto de que muchos aficionados no lograron ingresar por la alta demanda.

Durante la sesión, el aliento fue constante y el ambiente se transformó en una auténtica fiesta.

El cuerpo técnico y los jugadores agradecieron el respaldo de la afición, que cargó de energía al equipo antes del viaje a Toluca.

Ventaja mínima para la vuelta

Tigres llegará al duelo definitivo con ventaja, luego de imponerse 1-0 en la final de ida, con gol de Ángel Correa.

El resultado permite a los felinos encarar la vuelta con un margen reducido, pero valioso.

El partido de vuelta se disputará este domingo 14 de diciembre a las 19:00 horas en el Estadio Nemesio Diez. Toluca ha convertido su casa en un escenario complicado para Tigres, con antecedentes recientes favorables para los Diablos.

Con el impulso de su afición aún presente, Tigres buscará su novena estrella, mientras Toluca intentará la remontada para lograr el bicampeonato, en una final que promete intensidad y emoción hasta el final.

Comentarios