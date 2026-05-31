Argentina y Messi llegan a Kansas para preparar el Mundial 2026

Argentina es la primera de las cuatro selecciones nacionales que se establecerán en la base del Mundial en el área metropolitana de Kansas City

La actual campeona mundial Argentina llegó el domingo a Kansas City para iniciar su preparación para la defensa de su título. Su debut en la Copa Mundial de la FIFA será el 16 de junio contra Argelia en el Arrowhead Stadium, estadio donde juegan los Chiefs de la NFL.

Con más de 8851 kilómetros recorridos, el vuelo de 11 horas desde el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, Argentina, aterrizó en Missouri poco después de las 11:00 horas, tiempo local.

El vuelo chárter de Aerolíneas Argentinas fue el 1978, en homenaje a la selección argentina que se consagró campeona del mundo en 1978 como país anfitrión, al vencer en la final a Países Bajos, frente a más de 71.000 personas en el estadio de River Plate en Buenos Aires.

El avión, un Airbus A330, también lució una librea especial en homenaje a la selección argentina. En la cola se veía el número 10 de Lionel Messi, con las icónicas franjas celestes y blancas del equipo nacional de fondo, y tres estrellas doradas que simbolizan sus tres títulos mundiales.

Argentina es la primera de las cuatro selecciones nacionales que se establecerán en la base del Mundial en el área metropolitana de Kansas City que ya llegó a la ciudad.

Países Bajos, Inglaterra y Argelia —con base en la Universidad de Kansas, en la próxima ciudad de Lawrence- deben llegar esta semana.

La mayor parte del plantel argentino arribó en el vuelo chárter, pero algunos jugadores llegarán desde sus clubes en otras partes del mundo. Al bajar del avión, jugadores y staff caminaron por la pista hasta unos autobuses chárter que les esperaban para llevarlos al hotel del equipo.

Messi y sus compañeros se quedarán en el hotel Origin, próximo al centro de Kansas City, Misuri. Se levantaron vallas alrededor de la propiedad y se dispuso seguridad adicional para el equipo, mientras que dentro del hotel, relativamente nuevo, abundan letreros, carteles y otras referencias al equipo conocido como la Albiceleste, incluidas enormes imágenes de algunas de sus principales figuras en el exterior del edificio.

El sábado, Argentina se enfrentará a Honduras en un amistoso en Kyle Field, en College Station, Texas, la casa de Texas A&M. Su último ensayo será tres días después ante Islandia en el Jordan-Hare Stadium, en Alabama, la casa de otro equipo de fútbol americano de la SEC, Auburn.

El jueves, el entrenador Lionel Scaloni dio a conocer la lista de 26 jugadores para el Mundial. Encabezada por Messi, quien cumplirá 39 años en menos de un mes, la lista incluye a 17 futbolistas que formaron parte del equipo que hace cuatro años se consagró campeón ante Francia en la final disputada en Qatar.