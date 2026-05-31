Alcalde de NY no asistirá a desfile por el Día de Israel

En una decisión que rompe con una tradición política de varias décadas, el alcalde de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani, anunció que no asistirá este domingo al desfile anual en honor a Israel, argumentando su firme postura en favor de los derechos de los palestinos. El desfile del Día de Israel, que recorre la Quinta Avenida para celebrar el nacimiento del Estado judío en 1948, ha sido históricamente un evento de asistencia obligada para alcaldes, gobernadores y políticos en busca de respaldo popular. Sin embargo, Mamdani, el primer alcalde musulmán en la historia de la ciudad, formalizó una promesa que arrastraba desde su campaña electoral. “Durante la campaña dije que no asistiría al desfile, y he dejado sumamente claras mis opiniones sobre el gobierno israelí”, declaró Mamdani el pasado jueves en conferencia de prensa.

Polémica por video de la "Nakba"

La tensión política aumentó hace dos semanas cuando la oficina del alcalde difundió un video en conmemoración de la Nakba (término árabe que significa “catástrofe”), que describe el desplazamiento de unos 700,000 palestinos durante la guerra de 1948.

El material audiovisual, que se cree es el primer reconocimiento oficial de este tipo por parte de un alcalde neoyorquino en funciones, relata la historia de Inea Bushnaq, una mujer desplazada a los 9 años de edad.

El video desató indignación entre sectores pro-Israel y líderes de la comunidad judía, quienes calificaron la producción de "propaganda" y criticaron la omisión del contexto histórico, como el Holocausto o el desplazamiento masivo de comunidades judías de países con mayoría musulmana en esa misma época.

El rabino Marc Schneier, presidente de la Foundation for Ethnic Understanding, calificó la ausencia del mandatario como “una bofetada en la cara para todos los neoyorquinos judíos”.