Alcalde de NY no asistirá a desfile por el Día de Israel
En un contraste directo, la comisionada de la Policía de Nueva York, Jessica Tisch, quien es judía, confirmó que ella sí marchará en el contingente
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Mayo
2026
En una decisión que rompe con una tradición política de varias décadas, el alcalde de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani, anunció que no asistirá este domingo al desfile anual en honor a Israel, argumentando su firme postura en favor de los derechos de los palestinos.
El desfile del Día de Israel, que recorre la Quinta Avenida para celebrar el nacimiento del Estado judío en 1948, ha sido históricamente un evento de asistencia obligada para alcaldes, gobernadores y políticos en busca de respaldo popular. Sin embargo, Mamdani, el primer alcalde musulmán en la historia de la ciudad, formalizó una promesa que arrastraba desde su campaña electoral.
“Durante la campaña dije que no asistiría al desfile, y he dejado sumamente claras mis opiniones sobre el gobierno israelí”, declaró Mamdani el pasado jueves en conferencia de prensa.
Polémica por video de la "Nakba"
La tensión política aumentó hace dos semanas cuando la oficina del alcalde difundió un video en conmemoración de la Nakba (término árabe que significa “catástrofe”), que describe el desplazamiento de unos 700,000 palestinos durante la guerra de 1948.
El material audiovisual, que se cree es el primer reconocimiento oficial de este tipo por parte de un alcalde neoyorquino en funciones, relata la historia de Inea Bushnaq, una mujer desplazada a los 9 años de edad.
El video desató indignación entre sectores pro-Israel y líderes de la comunidad judía, quienes calificaron la producción de "propaganda" y criticaron la omisión del contexto histórico, como el Holocausto o el desplazamiento masivo de comunidades judías de países con mayoría musulmana en esa misma época.
El rabino Marc Schneier, presidente de la Foundation for Ethnic Understanding, calificó la ausencia del mandatario como “una bofetada en la cara para todos los neoyorquinos judíos”.
“Háganos un favor, quédese en casa. No lo necesitamos. No lo queremos”, sentenció Schneier.
Garantizan seguridad en el evento
A pesar de su ausencia y de las críticas de opositores que tachan su postura de antisemita, Mamdani aseguró que la seguridad de los asistentes está plenamente garantizada a través de un robusto despliegue policial.
“Aunque no asistiré, nuestro gobierno se ha estado preparando durante semanas para garantizar que el desfile sea seguro para todos los participantes”, subrayó el alcalde, prometiendo un evento "sin contratiempos y en paz".
En un contraste directo, la comisionada de la Policía de Nueva York, Jessica Tisch, quien es judía, confirmó que ella sí marchará en el contingente. “Es decisión del alcalde no marchar, y es mi decisión marchar con orgullo”, declaró Tisch en la sede policial al lado del mandatario.
Un cambio en la tendencia política
Nueva York alberga la población judía más grande fuera de Israel, y sus gobernantes han sido históricamente aliados visibles del Estado judío. No obstante, la postura de Mamdani refleja un cambio en un sector de la opinión pública estadounidense, donde el apoyo a Israel ha mostrado fisuras recientes debido a las operaciones militares en Gaza.
Por su parte, Mamdani se ha mantenido firme en su defensa de la causa palestina, aclarando que, si bien cree en el derecho de Israel a existir, rechaza cualquier sistema que favorezca jerárquicamente a los ciudadanos judíos. Asimismo, reiteró su compromiso de proteger a los neoyorquinos judíos y continuar con el combate al antisemitismo desde la administración local.
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