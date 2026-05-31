Confirma Uruguay una ausencia histórica para el Mundial

La decisión pone fin al posible regreso del delantero del Inter Miami, quien meses atrás había dejado abierta la posibilidad de volver.

La lista definitiva de Uruguay para el Mundial 2026 confirmó una ausencia que marcará el cierre de una era en la selección sudamericana. Luis Suárez no fue incluido por Marcelo Bielsa en la convocatoria presentada este domingo, por lo que el máximo goleador histórico de la Celeste no disputará la que habría sido su quinta Copa del Mundo.

La decisión pone fin a las especulaciones sobre un posible regreso del delantero del Inter Miami, quien meses atrás había dejado abierta la posibilidad de volver a vestir la camiseta de Uruguay si el cuerpo técnico lo consideraba necesario para la justa mundialista.

¿Por qué Luis Suárez no jugará el Mundial 2026?

El atacante de 39 años se retiró de la selección uruguaya en septiembre de 2024, luego de disputar un encuentro de eliminatorias frente a Paraguay que terminó con empate sin goles. Tras anunciar su salida, Suárez lanzó críticas hacia Marcelo Bielsa y señaló diferencias que, según él, afectaron el ambiente dentro del combinado nacional.

Sin embargo, el pasado 1 de abril reconoció que nunca cerró completamente la puerta a un regreso. Durante una práctica con su club, aseguró que no rechazaría una convocatoria si Uruguay lo necesitaba de cara al Mundial.

"Jamás le diría que no a la selección si me necesita, y más próximo a un Mundial".

También admitió que algunas declaraciones realizadas durante su despedida no fueron las más adecuadas y afirmó que ya había ofrecido disculpas a las personas involucradas.

Los delanteros elegidos por Marcelo Bielsa

Pese a esas declaraciones, Bielsa optó por otros nombres para liderar el ataque uruguayo. La convocatoria incluye a Darwin Núñez, Rodrigo Aguirre y Federico Viñas como centros delanteros para la Copa del Mundo.

Uruguay integrará el Grupo H, donde enfrentará a España, Arabia Saudí y Cabo Verde en la fase inicial del torneo que se disputará en Norteamérica.

La ausencia de Suárez también impide que iguale un registro histórico. El delantero participó en los Mundiales de Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018 y Catar 2022, una marca compartida con figuras como Fernando Muslera, Diego Godín, Martín Cáceres, Edinson Cavani y Pedro Virgilio Rocha.

El legado mundialista de Luis Suárez

A lo largo de cuatro Copas del Mundo, Suárez disputó 16 partidos y dejó momentos que marcaron la historia reciente del futbol uruguayo. En Sudáfrica 2010 anotó tres goles y protagonizó la recordada acción ante Ghana en los cuartos de final.

En Brasil 2014 brilló con un doblete frente a Inglaterra, aunque también quedó en el recuerdo por el incidente con Giorgio Chiellini que derivó en una sanción que lo apartó del torneo.

Durante Rusia 2018 volvió a ser protagonista con anotaciones ante Arabia Saudí y Rusia, además de una asistencia clave frente a Portugal en los octavos de final. Su última participación mundialista llegó en Catar 2022, donde Uruguay no logró superar la fase de grupos.

Suárez se despide como máximo goleador histórico

El delantero cierra su ciclo mundialista como el máximo anotador en la historia de Uruguay, con 69 goles en 143 partidos internacionales. Aunque no estará en el Mundial 2026, su nombre permanecerá entre los más importantes de la selección celeste y del futbol sudamericano.