Estos son los equipos que buscarán ser finalistas de la Champions

Esta semana comienzan los juegos de semifinal de la Champions League, donde el campeón Paris Saint-Germain se enfrentará al Bayern Múnich, mientras que el Atlético de Madrid se verá las caras con el Arsenal.

Mientras que el PSG y el Bayern han ganado cada uno la Champions en las últimas seis temporadas, el Atlético y el Arsenal nunca han sido campeones de Europa y suman cuatro derrotas entre ambos en finales.

Los "colchoneros" fueron campeones de España dos veces en ese período, mientras que el Arsenal está inmerso en un duelo con el Manchester City para conseguir su primer título inglés en 22 años.

¿Qué dice la historia? ¿PSG-Bayern Múnich la verdadera final?

Un duelo entre el París Saint-Germain y Bayern Munich sería la elección de muchas personas como la final ideal, después de sus majestuosas actuaciones en cuartos de final para eliminar a Liverpool y Real Madrid, respectivamente.

Fue la final de 2020, cuando el Bayern se coronó campeón de Europa por sexta vez y el PSG perdió en su primera aparición en un partido por el título.

Aun así, el PSG del entrenador Luis Enrique llega a tope en la segunda mitad de la temporada, encontrando un nuevo nivel desde que fichó al extremo Khvicha Kvaratskhelia en enero del año pasado.

El partido entre estos dos gigantes se disputará el próximo martes a las 13:00 horas.

Arsenal será puesto a prueba en el Estadio Metropolitano

El registro de Arsenal como el único equipo invicto en esta edición de la Liga de Campeones será puesto a prueba en la caldera del Estadio Metropolitano. Mientras que, el Atlético de Madrid se muestra cada vez más vulnerable.

Ha recibido 26 goles en 14 partidos de la Champions esta temporada. El atacante argentino Julián Álvarez ha marcado nueve de los 34 anotados en el otro extremo.

Para acceder a las semifinales, el sello del Atlético ha sido sacar buenas ventajas en los partidos de ida, emboscando a Tottenham en casa y luego llevándose una victoria en Barcelona, ​​para acabar resistiendo en los enfrentamientos de vuelta.

Por su parte, el Atlético de Madrid se enfrentará al Arsenal el próximo miércoles a las 13:00 horas.

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