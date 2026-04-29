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Deportes

Atlético y Arsenal empatan en intensa semifinal de Champions

Igualan 1-1 en Madrid con goles de penal y dejan todo abierto para la vuelta en Inglaterra tras un duelo cerrado y de alta intensidad

  • 29
  • Abril
    2026

El Atlético de Madrid y Arsenal empataron el miércoles 1-1 en el partido de ida de las semifinales de la Liga de Campeones, un duelo de mucha intensidad de principio a fin, aunque sin alcanzar el torbellino de los nueve goles anotados la noche anterior en París.

Fue un trámite de dientes apretados en Madrid entre clubes que intentan volver a la final del torneo tras una larga ausencia y que buscan conquistar título europeo por primera vez.

En la primer semifinal, el campeón vigente Paris Saint-Germain superó por 5-4 al Bayern Múnich

Viktor Gyökeres adelantó a Arsenal en el estadio Metropolitano al convertir un penal a los 44 minutos. El artillero argentino Julián Álvarez igualó para el Atlético —también de penal— a los 56.

“Hemos jugado mejor en la segunda parte”, señaló Antoine Griezmann, el atacante francés que disputa sus últimos partidos con la camiseta del Atlético. "También en nivel de intensidad. Es la forma de seguir y así lo haremos en la vuelta, será un partido bonito”.

A Arsenal le señalaron otra pena máxima a los 78 después de que Eberechi Eze fuera derribado por David Hancko dentro del área, pero la decisión fue anulada instantes después tras una revisión de video.

El partido de vuelta será el próximo martes en Inglaterra.

Algo que suscita alarma en el Atlético es la condición física de la "Araña" Álvarez y Giuliano Simeone. Ambos argentinos tuvieron que ser sustituidos por dolencias.

Álvarez tuvo que ser sustituido durante el segundo tiempo después de que Eze le cayó sobre la rodilla y tobillo en un forcejo. Giuliano, el hijo del técnico Diego Simeone, salió tras el descanso.

“Se someterá a pruebas para ver qué tiene, esperemos que sea lo menos posible”, dijo el entrenador sobre Álvarez. “Giuliano tuvo un contacto con (Piero) Hincapié en el inicio, un golpe sobre la cintura que le molestaba mucho. Esperemos que también sea poco”.

La última vez que el Atlético alcanzó la final de la Liga de Campeones fue en 2016, cuando perdió ante su rival de ciudad, el Real Madrid.

Gyökeres abrió el marcador desde el punto de penal después de que Hancko lo derribara dentro del área. El defensor checo llegó un poco tarde al balón y golpeó levemente por detrás al delantero sueco de Arsenal. La jugada se originó después de que el Atlético perdió una posesión en ataque.

“En general fue un partido duro. Sabemos que es una plaza difícil, pero esto es solo una pausa", declaró Gyökeres. “Sabemos que cuando jugamos en casa, con nuestra afición, va a ser diferente”.

El penal del Atlético se pitó tras una mano en el área del defensor Ben White al disparo de Marcos Llorente. La decisión se tomó después de una revisión de video. Álvarez convirtió el penal con un furibundo para su décimo gol en la Liga de Campeones esta temporada.

La anotación de Gyökeres fue el primer remate a puerta de Arsenal, pero ambos equipos habían intercambiado algunas ocasiones tempranas. El arquero visitante David Raya se exigió para repeler un disparo de Álvarez, y Martin Odegaard —quien también fue sustituido más tarde— se lamentó cuando los defensores del Atlético desviaron su peligroso remate dentro del área.

“Nos vamos con buenas sensaciones en un campo difícil”, comentó Hincapié, el zaguero central ecuatoriano de Arsenal. ”Los dos equipos tuvimos ocasiones y supimos contrarrestarlas. Un empate es buen resultado para llevar la eliminatoria a Londres”.

Álvarez lideró el ataque del Atlético, pero la conexión con Griezmann y Ademola Lookman no funcionó bien hasta la segunda mitad.

El argentino estuvo cerca de clavar un tiro libre con efecto tras el descanso, y tanto Lookman como Griezmann tuvieron ocasiones poco después. Griezmann estrelló un disparo en el poste a los 63. Lookman, cuya titularidad estaba en duda por una lesión muscular, falló desde corta distancia más tarde en la segunda parte.

“No pudimos tener la contundencia que necesitaba ese tipo de situaciones”, indicó Simeone.

Muchos de los casi 70.000 aficionados del Atlético lanzaron papel higiénico desde las gradas antes del partido en el Metropolitano, creando una cortina de papel blanco.


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