Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
dt_atletic_bilbao_4410bed796
Deportes

Athletic Bilbao contrata a Edin Terzić como su nuevo DT

El Athletic Bilbao confirmó la contratación del técnico Edin Terzić por dos temporadas, en un movimiento que marca el cierre de la etapa de Ernesto Valverde

  • 05
  • Mayo
    2026

El Athletic Bilbao anunció este martes la contratación del técnico alemán Edin Terzić, quien firmó por las próximas dos temporadas y será presentado oficialmente una vez concluya la campaña actual.

El club vasco precisó que aún restan cuatro partidos “muy importantes e ilusionantes”, por lo que la presentación formal del estratega se llevará a cabo al término de la competencia.

Fin de la era Valverde

Con la llegada de Terzić, el Athletic pone fin al ciclo de Ernesto Valverde, quien dejará el banquillo tras convertirse en el técnico con más partidos dirigidos en la historia del equipo.

La transición se da en un momento clave, con el conjunto rojiblanco ubicado en la octava posición de La Liga y todavía con opciones de clasificar a competiciones europeas.

Trayectoria internacional

Terzić, de 43 años, llega con un perfil consolidado tras su paso por el Borussia Dortmund, donde tuvo dos etapas como entrenador.

Durante su gestión, conquistó la Copa de Alemania en 2021 y protagonizó una intensa disputa por la Bundesliga en 2023, finalizando como subcampeón.

Además, llevó al club alemán a la final de la UEFA Champions League en 2024, donde cayó ante el Real Madrid.

Antes de asumir como técnico principal, Terzić desarrolló su carrera en la academia juvenil del Dortmund y como asistente en clubes como el West Ham United y el Beşiktaş.

Su salida del Dortmund se concretó al final de la temporada 2023-24, lo que abrió la puerta a su llegada al futbol español.

Lo que viene para el Athletic

Mientras se concreta el relevo en el banquillo, el Athletic se mantiene enfocado en cerrar de la mejor manera la temporada.

Su próximo compromiso será ante el Valencia CF, en un duelo clave para sus aspiraciones europeas.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

AP_26081666514141_4fab049716
Manchester City gana Copa de la Liga inglesa 2-0 al Arsenal
AP_26062750957817_dd672430a0
Atlético de Madrid avanza a su primera final de Copa en 13 años
barcelona_vs_bilbao_2026_f5a1a63496
Barcelona golea al Athletic de Bilbao en la Supercopa de España
publicidad

Últimas Noticias

santiago_nl_2_01c3b320b7
Santiago prepara panteones para visitas del Día de las Madres
carreteras_nuevo_leon_miguel_flores_13c4c44e73
Miguel Flores destaca resultados de División Ambiental en 9 meses
Seleccion_Mexicana_4dd1597965
¡Sin bajas! Arranca la concentración de México para el Mundial
publicidad

Más Vistas

escena_met_gala_2026_1a0acf9d32
Arranca la Met Gala 2026 con show musical y alfombra blanca
andres_mijes_solicitara_licencia_de_su_cargo_982b7dfebb
Andrés Mijes solicita licencia a la alcaldía; busca gubernatura
sheinbaum_conmemora_164_anivesario_de_batalla_puebla_8de410a2d1
Ninguna potencia extranjera nos dirá cómo gobernar: Sheinbaum
publicidad
×