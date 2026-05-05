Athletic Bilbao contrata a Edin Terzić como su nuevo DT

El Athletic Bilbao anunció este martes la contratación del técnico alemán Edin Terzić, quien firmó por las próximas dos temporadas y será presentado oficialmente una vez concluya la campaña actual.

El club vasco precisó que aún restan cuatro partidos “muy importantes e ilusionantes”, por lo que la presentación formal del estratega se llevará a cabo al término de la competencia.

Fin de la era Valverde

Con la llegada de Terzić, el Athletic pone fin al ciclo de Ernesto Valverde, quien dejará el banquillo tras convertirse en el técnico con más partidos dirigidos en la historia del equipo.

La transición se da en un momento clave, con el conjunto rojiblanco ubicado en la octava posición de La Liga y todavía con opciones de clasificar a competiciones europeas.

ℹ️ Edin Terzić será el entrenador del Athletic Club las dos próximas temporadas. — Athletic Club (@AthleticClub) May 5, 2026

Trayectoria internacional

Terzić, de 43 años, llega con un perfil consolidado tras su paso por el Borussia Dortmund, donde tuvo dos etapas como entrenador.

Durante su gestión, conquistó la Copa de Alemania en 2021 y protagonizó una intensa disputa por la Bundesliga en 2023, finalizando como subcampeón.

Además, llevó al club alemán a la final de la UEFA Champions League en 2024, donde cayó ante el Real Madrid.

Antes de asumir como técnico principal, Terzić desarrolló su carrera en la academia juvenil del Dortmund y como asistente en clubes como el West Ham United y el Beşiktaş.

Su salida del Dortmund se concretó al final de la temporada 2023-24, lo que abrió la puerta a su llegada al futbol español.

Lo que viene para el Athletic

Mientras se concreta el relevo en el banquillo, el Athletic se mantiene enfocado en cerrar de la mejor manera la temporada.

Su próximo compromiso será ante el Valencia CF, en un duelo clave para sus aspiraciones europeas.

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