Atlético de Madrid, cerca de contratar a Obed Vargas hasta 2030

El Atlético de Madrid dio un paso firme para asegurar el futuro de Obed Vargas.

De acuerdo con reportes especializados, el club español alcanzó un acuerdo total con Seattle Sounders para fichar al mediocampista mexicano, quien firmará contrato hasta 2030.

Con apenas 20 años, Vargas se convertirá en una de las apuestas jóvenes del conjunto colchonero, que ahora debe definir si lo incorpora de inmediato o lo envía a préstamo para que sume minutos antes de integrarse al plantel dirigido por Diego Simeone.

🚨🔴⚪️ Atlético Madrid agree deal to sign Obed Vargas from Seattle Sounders, here we go!



20 year old midfielder joins in next 24h with club to decide if he goes on loan or stays at Atlético Madrid.



All verbally agreed with heavy sell-on clause for MLS side. 👀 pic.twitter.com/EK8yBtfy17 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 1, 2026

Decisión pendiente en el mercado invernal

Según versiones difundidas por los periodistas Fabrizio Romano y César Luis Merlo, la directiva rojiblanca evalúa dos escenarios: sumarlo en este mismo mercado de invierno o cederlo a otro club europeo para acelerar su adaptación al futbol del continente.

Cabe señalar que a la ventana invernal en Europa le restan apenas siete días, por lo que el Atlético deberá resolver pronto el destino inmediato de su nuevo jugador.

Proyecto de largo plazo en el Metropolitano

En el entorno del club madrileño, Vargas es visto como un proyecto a mediano y largo plazo. Su perfil encaja en la política reciente del Atlético de invertir en talento joven con proyección internacional.

