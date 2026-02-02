Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
obed_vargas_ateltico_madrid_7ac4f51a41
Deportes

Atlético de Madrid, cerca de contratar a Obed Vargas hasta 2030

Atlético de Madrid y Seattle Sounders cerraron el traspaso de Obed Vargas, quien firmará hasta 2030. El club analiza si lo integra ahora o sale cedido

  • 02
  • Febrero
    2026

El Atlético de Madrid dio un paso firme para asegurar el futuro de Obed Vargas.

De acuerdo con reportes especializados, el club español alcanzó un acuerdo total con Seattle Sounders para fichar al mediocampista mexicano, quien firmará contrato hasta 2030.

Con apenas 20 años, Vargas se convertirá en una de las apuestas jóvenes del conjunto colchonero, que ahora debe definir si lo incorpora de inmediato o lo envía a préstamo para que sume minutos antes de integrarse al plantel dirigido por Diego Simeone.

Decisión pendiente en el mercado invernal

Según versiones difundidas por los periodistas Fabrizio Romano y César Luis Merlo, la directiva rojiblanca evalúa dos escenarios: sumarlo en este mismo mercado de invierno o cederlo a otro club europeo para acelerar su adaptación al futbol del continente.

Cabe señalar que a la ventana invernal en Europa le restan apenas siete días, por lo que el Atlético deberá resolver pronto el destino inmediato de su nuevo jugador.

Proyecto de largo plazo en el Metropolitano

En el entorno del club madrileño, Vargas es visto como un proyecto a mediano y largo plazo. Su perfil encaja en la política reciente del Atlético de invertir en talento joven con proyección internacional.


Comentarios

publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

AP_26035095299604_8316f5c0c1
Tigres se 'congela' y empata con el Forge en su debut en la Conca
AP_26035012231320_892309df50
Sam Darnold: de suplente con 49ers a jugar el Super Bowl
AP_26034836489915_d7c7a554a1
Tomateros logran su primer triunfo en la Serie del Caribe 2026
publicidad

Últimas Noticias

Whats_App_Image_2026_02_03_at_10_46_10_PM_1_c82095e08a
Texas y Coahuila invertirán $50 mdd en Puente Internacional
Whats_App_Image_2026_02_03_at_10_46_10_PM_bc7a9958be
Allanan oficinas de 'X', de Elon Musk, en París
Whats_App_Image_2026_02_03_at_10_00_43_PM_340ce785b2
Llega el universo de Fassbinder a la Cineteca Nuevo León
publicidad

Más Vistas

tamaulipas_karime_gonzalez_a2d091ac19
Buscan a Karime Duck González, desaparecida en Matamoros
hombre_muerto_camioneta_matamoros_2dd6eb96cd
Muere hombre tras presunto ataque armado en Matamoros
AP_26032707387390_fccafff5b1
Conoce a todos los ganadores de los Premios Grammy 2026
publicidad
×