Finanzas

México lidera comercio de dispositivos médicos con EUA

México es el principal proveedor extranjero de dispositivos médicos para Estados Unidos, lo que representa una participación del 14.61 por ciento

  • 02
  • Febrero
    2026

El comercio bilateral de dispositivos médicos entre México y Estados Unidos fortalece al sector salud de América del Norte al sostener una cadena de suministro integrada que garantiza producción y abasto regional tras más de tres décadas de integración económica y liberalización comercial.

De enero a noviembre de 2025, México consolidó su posición como el principal proveedor de estos insumos para Estados Unidos y, al mismo tiempo, como un mercado relevante para los componentes estadounidenses utilizados en su fabricación, en una relación de complementariedad productiva.

De acuerdo con un comunicado del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), esta dinámica ha permitido que el país destaque en la exportación de catéteres, stents, prótesis, sondas médicas, instrumentos quirúrgicos, agujas, equipos de rayos X y marcapasos cardíacos, entre otros dispositivos médicos esenciales.

Según cifras del Departamento de Comercio de Estados Unidos, en ese periodo las exportaciones hacia México representaron el 15.45% del total, mientras que el 15.46% se dirigió a Canadá, prácticamente un empate, lo que refleja la profundidad de la integración productiva de América del Norte. 

Mientras que, en el mes de noviembre, México se posicionó como el principal mercado de exportación de Estados Unidos, con una participación del 14.61 por ciento.

Además, desde 2023, México es la mayor fuente de importaciones para Estados Unidos. Sectores como maquinaria y equipo, vehículos y autopartes, electrónicos, acero, energía y granos sostienen esta integración, que refuerza la competitividad y la capacidad de respuesta del sistema de salud norteamericano.


