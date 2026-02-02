Infantino plantea levantar veto a Rusia por su invasión a Ucrania

Después de cuatro años, Rusia podría volver a las competiciones internacionales, tanto a nivel selección como a nivel de clubes.

Y es que el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, aseguró que se debe levantar el veto a Rusia en las competiciones internacionales, puesto que la iniciativa de su veto "no ha conseguido nada" y que, por el momento, se tendría que hacer en las categorías inferiores.

"Es algo que tenemos que hacer, definitivamente, al menos en categorías inferiores. Este veto no ha conseguido nada, solo ha creado más frustración y odio. "Que los niños y niñas de Rusia puedan jugar al fútbol en otras partes de Europa podrá ayudar", señaló Infantino en una entrevista con la cadena británica Sky.

Del mismo modo, el presidente del máximo organismo del futbol calificó un posible veto a Israel por el genocidio en Palestina como "una derrota".

"Deberíamos asegurarnos en nuestros estatutos de que ningún país pueda ser vetado de jugar al fútbol por los actos de sus líderes políticos", subrayó.

A principios de 2022, Rusia invadió Ucrania, por lo que la selección nacional rusa y sus clubes fueron excluidos de las competiciones internacionales.

Bielorrusia también tiene esta sanción, debido a que permitió el pase de tropas rusas para la invasión a Ucrania.

Comentarios