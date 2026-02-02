Anuncia la NFL un partido de la temporada 2026 en México

La NFL volverá a México este año y no con un amistoso, sino con un partido de temporada regular.

Este lunes, el comisionado de la liga anunció que el Estadio Azteca volverá a tener un partido de futbol americano de la temporada 2026.

"Tenemos un anuncio muy importante, ya que regresamos a la Ciudad de México en diciembre, lo cual creo que es maravilloso para nuestros aficionados mexicanos", afirmó Roger Goodell, comisionado de la NFL.

Pese a que la liga quiso mantener la continuidad de los partidos en el país, las obras de remodelación del "Coloso de Santa Úrsula" para el Mundial 2026 impidieron que, desde 2023, se realizaran más juegos.

"El Estadio Azteca ha sido renovado para el Mundial, por lo que esta será una oportunidad para que regresemos. Nuestra ambición es tener una mayor trascendencia global", señaló el comisionado.

De acuerdo con la NFL, México es el país con más aficionados al deporte fuera de Estados Unidos, con casi 40 millones de seguidores, cifra que los convierte en uno de los mercados más importantes para la liga.

Desde 2005, el Estadio Azteca ha albergado seis partidos de temporada regular y esta nueva oportunidad es algo largamente esperado, apuntó Arturo Olivé, Director General de NFL México.

El último juego en México fue el 21 de noviembre de 2022, cuando San Francisco 49ers derrotó por 38-10 a los Arizona Cardinals.

Goodell reconoció la posibilidad de que los San Francisco 49ers sean uno de los equipos del partido de este 2026 en la Ciudad de México.

"Estamos agradecidos con los 49ers por su participación en los partidos internacionales. Aún no hemos publicado el calendario, pero los 49ers desde el primer día levantaron la mano y han dicho que están listos. No tengo duda de que querrán participar", dijo.

Partidos para 2026 en otros países

Este mismo lunes, la NFL anunció que, por segundo año consecutivo, promoverá un partido en el Estadio Bernabéu de Madrid.

Estos juegos se unen a los ya confirmados en Melbourne Cricket Ground de Australia con Los Angeles Rams como uno de los equipos participantes. También se jugará en el estadio Maracaná, de Río de Janeiro. También en el FC Bayern Munich Arena, en Múnich, así como tres partidos en Londres.

En total, serán nueve encuentros de temporada regular los que se jueguen fuera de Estados Unidos, convirtiéndose en la máxima cifra de partidos jugados fuera del país.

Durante este anuncio, Goodell aseguró que la meta de la liga es que sean 16 partidos fuera de EUA en un futuro.

"La meta que debemos alcanzar es de 16 partidos, para que cada equipo juegue un partido de temporada regular cada temporada fuera", concluyó el comisionado.

