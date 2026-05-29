Evacuan a uno de 5 aldeanos atrapados en una cueva en Laos

Un equipo internacional de buzos rescatistas logró evacuar con éxito este viernes por la noche al primero de los cinco aldeanos que permanecían atrapados en una cueva inundada en Laos. El grupo de mineros locales llevaba más de una semana confinado en la oscuridad profunda tras el embate de intensas lluvias que bloquearon las salidas del complejo subterráneo.

La noticia del rescate preliminar se difundió rápidamente a través de las redes sociales por parte de las brigadas de Laos y Tailandia. En los videos compartidos se observa al primer sobreviviente portando una lámpara frontal mientras camina con evidente dificultad, sostenido por dos rescatistas que lo guiaron hasta el campamento médico provisional ante una multitud que aguardaba expectante.

Suspensión temporal de las tareas y complicaciones climáticas

A pesar del éxito de la primera extracción, las operaciones para rescatar a los cuatro hombres restantes tuvieron que suspenderse hasta el día siguiente. Chakkit Taengtang, miembro de la Asociación Sai Than, organización de rescate tailandesa que opera en el sitio, detalló que el resto de los aldeanos no se encontraba en condiciones físicas ni psicológicas óptimas para realizar la inmersión de forma inmediata.

Aunque los equipos técnicos consiguieron bombear y drenar miles de litros de agua de los pasadizos principales, una fuerte tormenta matutina volvió a elevar los niveles de inundación, entorpeciendo el avance de los buzos. Paralelamente, los rescatistas mantienen la búsqueda activa de otras dos personas que aún continúan desaparecidas.

La desesperación bajo tierra: "No tengo fuerzas"

El contacto con los sobrevivientes, identificados como Khamla, Mued, Ee, Ing y Laen, se logró el pasado miércoles. Desde entonces, han recibido asistencia médica básica, mantas térmicas y raciones de alimentos blandos. Sin embargo, el desgaste físico es evidente; un video capturado en el refugio rocoso ilustró la desesperación del grupo.

En la grabación, el buzo tailandés Norrased Palasing intentó calmar a uno de los atrapados, de nombre Khamla, quien suplicaba que los dejaran salir nadando de inmediato.

“No puedo seguir. No tengo fuerzas”, manifestó el aldeano. El especialista lo contuvo explicándole que el nivel del agua estaba bajando y le ordenó ingerir la comida de forma pausada para evitar colapsos digestivos tras días de severa deshidratación.

Una búsqueda de oro que terminó en una trampa subterránea

Las investigaciones locales señalan que los siete comuneros ingresaron a la cavidad rocosa entre el 19 y 20 de mayo en el distrito de Longcheng. Atraídos por vetas de arena y sedimentos de colores inusuales, el grupo se internó en la estructura con la intención de extraer oro y minerales valiosos, una actividad económica común en la escarpada provincia de Xaisomboun. Un único sobreviviente logró salir antes de la inundación repentina y dio la alerta a las autoridades estatales.

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