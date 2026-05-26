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Deportes

Buenas noticias para Tigres: sabe coronarse fuera de casa

Los de la UANL han conquistado varios títulos cuando el juego definitivo es como visitante... y este sábado quieren ganar el título de 'Conca' en Toluca

  • 26
  • Mayo
    2026

Pareciera que Tigres estará en desventaja en la final de este sábado ante Toluca en la Copa de Campeones de la Concacaf 2026, ya que se jugará en el Estadio Nemesio Díez, en el Estado de México, a las 18:00 horas.

Sin embargo, los de la UANL, a lo largo de la historia, han demostrado que saben ser campeones al jugar el partido definitivo por el título como visitantes, ya sea en torneos de Liga MX o alternos.

En 1995-1996 se coronaron campeones de la Copa México en el Estadio Jalisco ante Atlas; en 2005 y 2006 ganaron los torneos Interliga en Estados Unidos; en 2020 conquistaron la Concachampions en territorio estadounidense; en 2018 y 2023 se llevaron la Campeones Cup en Canadá y Los Ángeles, respectivamente; también ganó una Serie Mundial en 2007 en Los Ángeles… y en 2009 ganó una SuperLiga en Chicago.

Con estos antecedentes, los felinos que dirige el técnico Guido Pizarro dejan en claro que son “candil de la calle…” al disputar un cetro fuera de casa.

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