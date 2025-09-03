Cerrar X
Deportes

Auténticos Tigres listos para rugir en la Temporada 2025

La UANL presentó a sus equipos de futbol americano para la Temporada 2025 de ONEFA, con el respaldo de las autoridades universitarias

  • 03
  • Septiembre
    2025

La Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) presentó a sus equipos de futbol americano de las categorías Mayor y Juvenil, que competirán en la Temporada 2025 de la ONEFA.

La ceremonia incluyó la fotografía oficial en el Estadio Raymundo Chico Rivera, con la presencia de autoridades universitarias, entrenadores y jugadores.

El rector Santos Guzmán López reconoció el esfuerzo de los atletas y la labor del cuerpo técnico, médicos y personal de apoyo.

Durante el acto, los exhortó a luchar por el título de Liga Mayor y a poner en alto los colores de la universidad.

“Hoy más que nunca debemos partirnos el alma por estos colores, por nuestra ciudad y por la Universidad. Sepan que cuentan con todo nuestro apoyo”, expresó.

0E9A3994.JPG

El coach en jefe, Juan Antonio Zamora Montemayor, destacó la llegada de 17 novatos en Liga Mayor y 45 en la categoría Juvenil, lo que garantiza la continuidad del programa.

Además, resaltó el compromiso académico de los jugadores, con 22 estudiantes de posgrado y varios en licenciatura, subrayando que la formación integral es parte esencial del proyecto.

Debut en casa ante Burros Blancos

Los Auténticos Tigres arrancarán la temporada en casa, cuando reciban a los Burros Blancos del Instituto Politécnico Nacional (IPN) este viernes 5 de septiembre a las 19:00 horas en el Estadio Gaspar Mass.

“El equipo está listo, con los colores tatuados en la piel y con la intención de darlo todo por la Universidad”, aseguró Zamora Montemayor.


Comentarios

