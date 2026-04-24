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Son unas Lechuzas de la Facultad de Derecho ¡muy Auténticas!

Jugadores de futbol americano de la FACDyC de la Universidad Autónoma de Nuevo León participarán este viernes con Auténticos Tigres en duelos claves

  • 24
  • Abril
    2026

Para motivarlos a dar su máximo esfuerzo en sus juegos de este viernes, David Castillo, coordinador de la Facultad de Leyes (Facultad de Derecho y Criminología de la Universidad Autónoma de Nuevo León -UANL-), se reunió ayer jueves con jugadores y coaches que son alumnos de esa dependencia y juegan en las categorías Juvenil e Intermedia de Auténticos Tigres de la UANL.

El conjunto felino de la Categoría Juvenil tendrá Clásico Regiomontano Estudiantil contra la Prepa Tec del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM).

Mientras que en Intermedia disputará la semifinal ante Pumas CU a las 13:00 horas en el emparrillado del Estadio Gaspar Mass de la UANL.

Las autoridades de la Facultad de Leyes se han preocupado por tener un trato directo con sus estudiantes atletas para apoyarlos.


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