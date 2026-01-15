Podcast
Deportes

El 'Canelo' volverá en septiembre, ante un rival por definir

El dueño de la revista Ring Magazine anunció que el tapatío volverá a pelear el 12 de septiembre en Arabia, horas antes del Día de la Independencia

  • 15
  • Enero
    2026

"El Canelo" volverá a los encordados este septiembre.

Este jueves, el dueño de la revista Ring Magazine, Turki Alalshikh anunció a través de sus redes sociales que el regreso del pugilista mexicano será el 12 de septiembre en Riad, la capital de Arabia Saudí, contra un rival aún no determinado.

Este evento llevará por nombre "México contra el mundo" y tendrá lugar apenas unas horas antes del 205.° aniversario de la independencia de México.

Esta sería la primera pelea de "Canelo" después de que perdiera sus títulos de la división supermediana el pasado 13 de septiembre contra Terrence Crawford.

Tras la pelea, se sometió a una cirugía del codo.

Ante Crawford, el mexicano mostró poca velocidad y fue superado, lo cual, además de costarle los cinturones mundiales, plantó la duda sobre cuánto tiempo le queda en el pugilismo.

En su historial de peleas, Saúl "El Canelo" Álvarez cuenta con 63 victorias, 39 por nocaut; 3 empates y 2 derrotas, lo que estadísticamente lo convierte en el mejor boxeador mexicano en el último cuarto de siglo.

Sin embargo, ha sido cuestionado por evadir rivales, como el estadounidense David Benavidez, quien ha retado una y otra vez al tapatío.

Benavidez tiene el cinturón semipesado del Consejo Mundial de Boxeo y no parece probable que sea el oponente de 'Canelo', que intentará recuperar las fajas perdidas ante Crawford, retirado después de derrotar al mexicano.

Después de perder el 7 de mayo de 2022 con el ruso Dmitry Bivol, el mexicano ganó seis peleas consecutivas, pero en ninguna pudo imponerse antes del límite, lo cual hizo por última vez en el 2021 ante el estadounidense Caleb Plant.


