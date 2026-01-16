Podcast
Deportes

Germán Berterame, delantero de Rayados… ¡En franco ascenso!

Con su gol ante Necaxa, 'Berte' llegó a 67 dianas, cifra con la que supera al 'Guille' Franco y se coloca como el octavo mejor goleador del Monerrey

Sin tantos reflectores y con labor callada… pero con goles, Germán Berterame, delantero argentino naturalizado mexicano, ha mostrado un “franco” ascenso para convertirse en romperredes histórico del Club de Futbol Monterrey Rayados.

Con su diana ante Necaxa el martes pasado en el Estadio Victoria de Aguascalientes, en la Jornada 2 de la fase regular del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX, en el duelo que ganó 2-0 La Pandilla, el famoso “Berte” llegó a 67 tantos en juegos oficiales con el conjunto albiazul, superó al ahora exjugador blanquiazul Guillermo Franco, quien se quedó con 66 “pepinillos”, y se colocó como el octavo mejor artillero en la historia del cuadro de rayas en azul y blanco.

El playera “7”, quien llegó como refuerzo a los de la Sultana del Norte en el Torneo Apertura 2022, proveniente del Atlético de San Luis, tiene 27 años de edad; nació el 13 de noviembre de 1998 en Córdoba, Argentina.

Entérate

Ellos son los 10 goleadores históricos del Club de Futbol Monterrey Rayados:

1.- Rogelio Funes Mori: 160 goles
2.- Humberto “Chupete” Suazo: 121 goles
3.- Mario de Souza Mota “Bahía”: 96 goles
4.- Dorlan Pabón: 88 goles
5.- Aldo de Nigris: 83 goles
6.- Milton Carlos: 73 goles
7.- Rubén Romeo Corbo: 70 goles
8.- Germán Berterame: 67 goles
9.- Guillermo Franco: 66 goles
10.- Alfredo “Alacrán” Jiménez: 63 goles


