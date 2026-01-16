Anuncia Bad Bunny show del Super Bowl 2026 con adelanto

El camino hacia el Halftime Show del Super Bowl 2026 ya comenzó.

Bad Bunny publicó este viernes el primer adelanto oficial de su presentación, un breve video difundido por Apple Music que bastó para detonar expectativas y teorías entre millones de seguidores.

El artista puertorriqueño hará historia el 8 de febrero de 2026, cuando se convierta en el primer latino, primer exponente del reguetón y primer artista en español en encabezar en solitario el espectáculo de medio tiempo, desde el Levi’s Stadium de Santa Clara, California.

Un teaser breve, pero cargado de significado

El clip muestra un ambiente oscuro y sobrio, acompañado por fragmentos de “Baile Inolvidable”, tema que forma parte de la etapa creativa más introspectiva de Benito.

Para muchos fans, la elección no es casual y apunta a que el show girará en torno a la narrativa de "Debí Tirar Más Fotos."

El concepto que podría marcar el show

Cabe señalar que esa era artística se ha caracterizado por un tono reflexivo, con letras que hablan de nostalgia, migración, desarraigo y crítica social, temas que conectan especialmente con la experiencia de las comunidades latinas.

La escenografía que se alcanza a distinguir en el video refuerza la idea de un espectáculo con fuerte carga simbólica.

Teorías, invitados y debate

Como era de esperarse, las redes sociales se llenaron de especulaciones. Algunos seguidores apuestan por invitados sorpresa, desde figuras globales hasta leyendas del reguetón.

Otros creen que Bad Bunny podría usar el escenario para enviar un mensaje político o cultural en un momento clave para Estados Unidos.

