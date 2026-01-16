Podcast
Deportes

América se fractura y André Jardine podría irse pronto

Varias incorporaciones habrían sido impulsadas desde la dirección deportiva sin el pleno respaldo de Jardine, situación que generó desacuerdos

  16
  Enero
    2026

El Club América atraviesa un momento interno complejo tras un 2025 sin títulos relevantes y un inicio irregular en el Clausura 2026, donde el equipo suma un punto en dos jornadas y aún no registra goles. Este contexto ha evidenciado tensiones dentro de la institución, particularmente entre el director técnico André Jardine y el director deportivo Diego Ramírez.

La situación contrasta con el arranque del proyecto del estratega brasileño, quien logró un tricampeonato en sus primeros torneos al frente de las Águilas. Actualmente, el equipo no muestra regularidad ni funcionamiento sostenido, lo que ha derivado en cuestionamientos internos sobre la conformación del plantel y las decisiones deportivas.

¿Qué detonó el distanciamiento entre Jardine y Diego Ramírez?

Uno de los principales puntos de fricción se relaciona con la elección de refuerzos. De acuerdo con información difundida en televisión deportiva, varias incorporaciones habrían sido impulsadas desde la dirección deportiva sin el pleno respaldo de Jardine, situación que generó desacuerdos y una ruptura en la comunicación.

La responsabilidad sobre estas decisiones habría recaído en Diego Ramírez, quien ocupa el segundo nivel en el área deportiva del club, por debajo de Santiago Baños, presidente deportivo del Club América. La falta de coincidencia en la planeación del plantel habría provocado un desgaste en la relación con Jardine.

El bajo rendimiento deportivo y sus consecuencias

El América actual se encuentra lejos de los estándares que lo llevaron a competir por campeonatos recientes. Los errores en fichajes y una plantilla que no ha respondido en el terreno de juego han incrementado la presión interna, especialmente ante la exigencia histórica del club de pelear títulos en Liga MX y Concacaf.

Este escenario ha colocado al cuerpo técnico bajo evaluación constante, pese a los logros previos, y ha reactivado debates sobre la continuidad del proyecto deportivo si los resultados no mejoran en el corto plazo.

¿Existe un plan alterno para la dirección técnica?

De acuerdo con la información disponible, Diego Ramírez ya contemplaría un escenario alterno para el banquillo del América de cara al próximo verano. La permanencia de André Jardine estaría condicionada a la obtención de resultados positivos y títulos al cierre del actual ciclo competitivo.

Esta postura habría profundizado la tensión entre ambas partes, al interpretarse como una señal de falta de respaldo institucional hacia el entrenador en un momento deportivo adverso.

Mientras el torneo avanza, el futuro inmediato del América dependerá de su capacidad para revertir el mal inicio y recuperar estabilidad interna. Las decisiones que se tomen en las próximas semanas podrían definir la continuidad del actual cuerpo técnico.


