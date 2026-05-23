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Barcelona femenil aplasta 4-0 al Lyon y conquista Europa

El Barcelona femenil goleó 4-0 al Lyon y conquistó su cuarta Liga de Campeones en seis temporadas con una actuación dominante en la segunda mitad

  • 23
  • Mayo
    2026

El FC Barcelona Femenil volvió a la cima del futbol europeo tras derrotar este sábado 4-0 al Olympique Lyonnais Féminin en la final de la Liga de Campeones femenina, gracias a una exhibición ofensiva contundente en la segunda mitad.

La gran figura del encuentro fue la delantera Ewa Pajor, quien marcó dos goles y finalmente conquistó el ansiado título europeo en su sexto intento, luego de haberlo buscado anteriormente con el Wolfsburg.

Pajor abrió el marcador al minuto 55 con un potente disparo raso y volvió a aparecer al 69, empujando el balón cerca del arco ante una defensa del Lyon completamente superada.

La ofensiva blaugrana no bajó el ritmo y terminó por liquidar el encuentro en la recta final.

Salma Paralluelo firmó el tercer gol al minuto 90 con un potente zurdazo y posteriormente anotó nuevamente en tiempo agregado con una definición elegante para sellar la goleada.

La primera anotación nació de una larga conducción de 40 metros y una asistencia de Patri Guijarro, pieza clave en el mediocampo del Barcelona junto a las ganadoras del Balón de Oro Aitana Bonmatí y Alexia Putellas.

Con este triunfo, el Barcelona conquistó los cuatro títulos nacionales e internacionales de la temporada y levantó su cuarta Champions en apenas seis campañas, consolidándose como la nueva potencia dominante del futbol femenino europeo.

El Lyon comenzó mejor

El resultado fue especialmente duro para el Lyon, que también aspiraba a un cuádruple de títulos esta temporada y que inició el encuentro con mayor intensidad.

El conjunto francés presionó alto y evitó que el Barcelona pudiera controlar el balón con comodidad, además de generar peligro constante en jugadas a balón parado.

La portera azulgrana Cata Coll realizó atajadas importantes en la primera mitad, incluyendo un cabezazo de Wendie Renard y un tiro libre de Selma Bacha que se dirigía al ángulo superior.

El momento decisivo llegó a los 14 minutos, cuando una intervención del VAR anuló un gol del Lyon por fuera de juego.

Tras un cabezazo de Renard que fue rechazado por Coll, la mediocampista Lindsey Heaps empujó el balón al fondo de la red.

Sin embargo, la revisión confirmó que Heaps estaba adelantada en la jugada, aunque la decisión tardó cerca de un minuto en confirmarse mientras el Barcelona esperaba para reanudar el encuentro.

 


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