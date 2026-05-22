Prometen 93% menos tráfico con Distribuidor La Alianza

Para ponerle “punto final” al congestionamiento y la inseguridad vial que durante décadas han afectado el cruce de las avenidas Gómez Morín, Calzada del Valle y Vasconcelos, el municipio de San Pedro Garza García avanza en la segunda etapa del Distribuidor Vial “La Alianza”, proyecto con el que se estima una mejora de más del 90% en la movilidad de la zona.

La obra contempla una inversión global superior a los $1,000 millones de pesos, de los cuales actualmente se ejercen alrededor de $351 millones.

El proyecto comenzó en mayo de 2025 con la reubicación del monumento de “La Alianza”, conocido popularmente como “Los Tubos”, y se prevé que concluya completamente en junio de 2027.

Reducirán tiempos de traslado hasta en 93%

Actualmente, atravesar este cruce puede tomar hasta 1 minuto con 43 segundos; sin embargo, con la nueva infraestructura el tiempo estimado será de apenas 7 segundos, lo que representa una mejora del 93%.

Asimismo, la velocidad promedio de circulación pasará de 6 kilómetros por hora a cerca de 26 kilómetros por hora, incrementando la fluidez vehicular en un 77%.

Por esta zona circulan diariamente alrededor de 175 mil vehículos, según estimaciones oficiales.

'Es una macroobra de dimensiones estatales': Farah

En entrevista exclusiva con El Horizonte, el alcalde de San Pedro, Mauricio Farah Giacoman, destacó que se trata de un proyecto de gran escala que ayudará no solo a la movilidad del municipio, sino de toda el área metropolitana.

“Son obras incluso de índole hasta estatal, por así decirlo, son obras carísimas, con mucha ingeniería y equipo detrás. Decidimos entrarle para tratar de solucionar y abonar a esta causa de la movilidad”, expresó el edil.

Farah recordó que la obra fue concebida originalmente en 2018 por el fallecido exalcalde Mauricio Fernández Garza y retomada en 2024 tras su regreso a la alcaldía.

¿Qué incluye el nuevo distribuidor vial?

El proyecto contempla una reingeniería completa del cruce vial, incluyendo:

“Enderezamiento” de Gómez Morín .

. Construcción de un camellón arbolado .

. Dos nuevas gasas viales para mejorar incorporaciones.

para mejorar incorporaciones. Ampliación de carriles sobre Vasconcelos .

. Nuevos corredores peatonales y cruces seguros.

Una plaza cívica contemplativa en la zona de Los Tubos.

en la zona de Los Tubos. Ampliación del parque lineal sobre Calzada del Valle.

Instalación de una nueva estación de parabuses.

Además, habrá un paso elevado que permitirá conectar directamente Gómez Morín con Calzada del Valle, así como una gasa hacia la lateral izquierda de Vasconcelos rumbo al túnel de la Loma Larga.

Agregarán carril en uno de los puntos más conflictivos

Uno de los principales cambios será la ampliación de carriles en la incorporación de Vasconcelos hacia Gómez Morín, donde actualmente se generan largas filas vehiculares.

Con la obra, los dos carriles actuales se convertirán en tres y posteriormente en cuatro, permitiendo una mejor distribución del flujo vehicular.

“Vamos a incorporar que sean tres carriles, para que después sean cuatro, es decir, dos y dos, y poder distribuir muy bien la carga vehicular”, explicó Farah.

Las cuatro etapas del proyecto

La construcción del distribuidor se divide en cuatro etapas:

Primera etapa: reubicación de Los Tubos (mayo-junio 2025).

reubicación de Los Tubos (mayo-junio 2025). Segunda etapa: enderezamiento de Gómez Morín y construcción del camellón central (marzo 2026 - enero 2027).

enderezamiento de Gómez Morín y construcción del camellón central (marzo 2026 - enero 2027). Tercera etapa: construcción de las gasas viales y conexiones hacia Calzada del Valle y Vasconcelos (agosto 2026 - enero 2027).

construcción de las gasas viales y conexiones hacia Calzada del Valle y Vasconcelos (agosto 2026 - enero 2027). Cuarta etapa: creación de la plazoleta y áreas recreativas (octubre 2026 - junio 2027).

Actualmente también se realizan trabajos en el sistema de drenaje pluvial, los cuales se han complicado debido a la antigüedad de algunas tuberías.

Piden paciencia por cierres intermitentes

El alcalde sampetrino pidió comprensión a la ciudadanía ante las molestias ocasionadas por la obra, ya que próximamente habrá cierres parciales e intermitentes sobre Vasconcelos.

“Pedirle a toda la población que nos tenga paciencia y confianza. Es una macroobra que va a venir a solucionar un gran problema en la movilidad que tenemos”, afirmó.

La inversión total del proyecto proviene de recursos propios del municipio y contempla todas las etapas, excepto la construcción de la plazoleta pública.





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