Expiloto de la F1 Alain Prost habría sido herido durante asalto

La policía suiza investiga un presunto atraco ocurrido en la vivienda del expiloto francés Alain Prost, luego de que medios locales reportaran que el cuatro veces campeón mundial de Fórmula 1 resultó herido durante el allanamiento.

El diario suizo Blick informó que Prost, de 71 años, sufrió una lesión en la cabeza provocada por los intrusos durante el asalto registrado el martes por la mañana en su residencia ubicada en Nyon, junto al lago Lemán, en el cantón de Vaud.

Intrusos habrían amenazado a la familia

De acuerdo con la fiscalía suiza, varios sujetos ingresaron a la vivienda mientras sus ocupantes se encontraban dentro.

“Los autores entraron en la residencia mientras los ocupantes estaban presentes, los amenazaron y obligaron a un miembro de la familia a abrir una caja fuerte antes de huir con los bienes robados”, indicó el Ministerio Público en un comunicado.

Las autoridades señalaron que, pese al amplio operativo desplegado tras el incidente, los responsables aún no han sido detenidos.

La policía explicó que los agresores utilizaban pasamontañas y que, una vez dentro del domicilio, sometieron a la familia y provocaron lesiones leves en la cabeza a uno de los ocupantes, aunque no revelaron oficialmente la identidad de la víctima.

Posteriormente, obligaron a otro integrante de la familia a abrir una caja fuerte antes de escapar con diversos objetos robados, cuyo inventario continúa en elaboración.

Según Blick, Prost quedó “visiblemente conmocionado por esta brutal intrusión” y abandonó temporalmente la vivienda tras el incidente.

Leyenda de la Fórmula 1

Alain Prost es considerado uno de los pilotos más exitosos en la historia de la Fórmula 1.

El francés conquistó cuatro campeonatos mundiales entre 1985 y 1993 y protagonizó una histórica rivalidad con el brasileño Ayrton Senna durante una de las épocas más emblemáticas de la categoría.

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