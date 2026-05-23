Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
AP_26143453279616_e9f7c5a20a
Deportes

Expiloto de la F1 Alain Prost habría sido herido durante asalto

El expiloto francés sufrió lesiones leves en la cabeza durante un presunto robo en su vivienda en Suiza, según reportes locales

  • 23
  • Mayo
    2026

La policía suiza investiga un presunto atraco ocurrido en la vivienda del expiloto francés Alain Prost, luego de que medios locales reportaran que el cuatro veces campeón mundial de Fórmula 1 resultó herido durante el allanamiento.

El diario suizo Blick informó que Prost, de 71 años, sufrió una lesión en la cabeza provocada por los intrusos durante el asalto registrado el martes por la mañana en su residencia ubicada en Nyon, junto al lago Lemán, en el cantón de Vaud.

Intrusos habrían amenazado a la familia

De acuerdo con la fiscalía suiza, varios sujetos ingresaron a la vivienda mientras sus ocupantes se encontraban dentro.

“Los autores entraron en la residencia mientras los ocupantes estaban presentes, los amenazaron y obligaron a un miembro de la familia a abrir una caja fuerte antes de huir con los bienes robados”, indicó el Ministerio Público en un comunicado.

Las autoridades señalaron que, pese al amplio operativo desplegado tras el incidente, los responsables aún no han sido detenidos.

La policía explicó que los agresores utilizaban pasamontañas y que, una vez dentro del domicilio, sometieron a la familia y provocaron lesiones leves en la cabeza a uno de los ocupantes, aunque no revelaron oficialmente la identidad de la víctima.

Posteriormente, obligaron a otro integrante de la familia a abrir una caja fuerte antes de escapar con diversos objetos robados, cuyo inventario continúa en elaboración.

Según Blick, Prost quedó “visiblemente conmocionado por esta brutal intrusión” y abandonó temporalmente la vivienda tras el incidente.

Leyenda de la Fórmula 1

Alain Prost es considerado uno de los pilotos más exitosos en la historia de la Fórmula 1.

El francés conquistó cuatro campeonatos mundiales entre 1985 y 1993 y protagonizó una histórica rivalidad con el brasileño Ayrton Senna durante una de las épocas más emblemáticas de la categoría.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

dportes_autodromo_hermanos_rodriguez_f62567dafa
Pista de F1 en CDMX será renovada con una inversión de $12 mdd
d30bd06a825b364a88729a12ddd08afa3830fa14w_42b315b327
FIA adelanta el GP de Miami por amenaza de lluvia
846d9fe7_f650_4dc3_b95a_d5b74ae6a9af_8053aac92e
Roban mas $300,000 pesos en Universidad Pedro de Gante
publicidad

Últimas Noticias

perfil_acuerdo_eua_iran_3382eeb191
EUA e Irán trabajan en acuerdo de paz; incluye tregua de 60 días
sol_calor_1a13e2eddd
Temperaturas extremas en México ya cobraron 22 vidas
AP_26143137824958_09d1abbfb0
Buscan sobrevivientes tras la explosión en mina de carbón china
publicidad

Más Vistas

nl_megaobra_los_tubos_san_pedro_d68c8dd7f5
Prometen 93% menos tráfico con Distribuidor La Alianza
Whats_App_Image_2026_05_21_at_8_04_02_PM_76d16e78d8
Ahora el 'Gigante de Acero' será escenario a nivel global
EH_DOS_FOTOS_3b54aa9cc7
Reaparece Omar Chávez en redes tras recuperar su libertad
publicidad
×