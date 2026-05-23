Emma Navarro conquista Estrasburgo tras vencer a Mboko

La estadounidense Emma Navarro se proclamó campeona del torneo de Estrasburgo tras imponerse en la final a la canadiense Victoria Mboko por parciales de 6-0, 5-7 y 6-2.

Con este resultado, Navarro consiguió el tercer título de su carrera y el primero sobre superficie de arcilla, justo antes del inicio de Roland Garros.

Navarro recupera su mejor nivel

La tenista estadounidense necesitó cerca de cien minutos para superar a Mboko, quien llegaba al torneo como una de las principales favoritas y ubicada dentro del top ten mundial.

Navarro mostró solidez desde el inicio y dominó completamente el primer set, aunque la canadiense reaccionó en la segunda manga para extender el encuentro.

Sin embargo, en el set definitivo, la estadounidense retomó el control del partido y cerró el triunfo con autoridad.

El título representa un importante regreso para Navarro, quien meses atrás estuvo alejada de las canchas debido a una enfermedad que incluso la obligó a retirarse de varios torneos.

Su desempeño en Estrasburgo le permitió recuperar confianza y volver a vencer a una jugadora situada entre las mejores del ranking mundial.

Escala posiciones rumbo a Roland Garros

Gracias a la conquista en Estrasburgo, Emma Navarro ascenderá hasta el puesto 25 del ranking femenino.

La estadounidense inició el torneo ubicada en la posición 39, por lo que el campeonato le permitirá subir 14 lugares antes del arranque de Roland Garros.

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