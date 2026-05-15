Irán sigue sin visas para EUA a semanas del Mundial 2026

A menos de un mes del inicio de la Copa del Mundo 2026, la Selección de Irán enfrenta una crisis logística y diplomática que pone en incertidumbre su participación en territorio estadounidense.

Hasta el momento, ningún integrante del combinado iraní ha recibido la visa necesaria para ingresar a Estados Unidos, país donde disputará sus tres partidos de la fase de grupos del torneo.

La situación llevó a la Federación Iraní de Futbol a solicitar una reunión extraordinaria con la FIFA para buscar una solución urgente.

Tensiones políticas complican el proceso

El problema ocurre en medio de las tensiones políticas entre Teherán y Washington, así como de las restricciones migratorias relacionadas con posibles vínculos de algunos integrantes con el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC).

De acuerdo con Mehdi Taj, presidente de la Federación Iraní, el proceso migratorio se encuentra completamente detenido.

“Hasta ahora nadie ha recibido el visado”, declaró el dirigente al expresar su preocupación por la cercanía del torneo.

Irán tiene previsto instalar su campamento de entrenamiento en Estados Unidos antes de enfrentar a Nueva Zelanda, Bélgica y Egipto en la primera ronda del Mundial.

Irán pide intervención de FIFA

Ante el escenario de incertidumbre, la federación presentó a la FIFA una lista de diez condiciones para garantizar su participación en el torneo.

Entre las peticiones destacan visados sin restricciones para jugadores y cuerpo técnico, medidas especiales de seguridad y respeto al himno y la bandera iraní durante la competencia.

El organismo también recordó que semanas atrás se analizó la posibilidad de trasladar sus partidos a México para evitar el conflicto migratorio, aunque la FIFA descartó esa opción.

“Irán participará sin duda”

Pese a la problemática, las autoridades deportivas iraníes insisten en que el equipo sí estará presente en la Copa del Mundo.

“Irán participará sin duda en el Mundial”, afirmó Mehdi Taj, aunque dejó claro que el país no cederá en sus “creencias, cultura y convicciones”.

Estados Unidos mantiene restricciones

Por su parte, la FIFA aseguró que trabaja para facilitar la participación de todas las selecciones clasificadas, aunque recordó que la emisión de visas depende exclusivamente de las autoridades migratorias estadounidenses.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, señaló recientemente que los futbolistas iraníes serán bienvenidos, pero advirtió que podrían existir restricciones para personas vinculadas con la Guardia Revolucionaria Islámica.

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