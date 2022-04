Blue Demon Jr. quiere la máscara de Rayo de Jalisco Jr.

El hijo del ´Manotas´, que visitó Azteca Deportes Noreste, estará en la ruleta de la muerte este sábado en Triplemanía XXX, en la Sultana del Norte-

Una leyenda de leyendas, el heredero del mando azul: Blue Demon Jr., visitó las instalaciones de Azteca Deportes Noreste para hablar sobre lucha en Triplemanía XXX, que se disputará mañana en la Sultana del Norte.

El demonio azul habló sobre la importancia que tendrá la ruleta de la muerte en esta edición de Triplemanía XXX.

"Aquí hay muchas leyendas, muchas trayectorias que están apostando la máscara, ahora el sistema (de la ruleta de la muerte) es a la inversa, el que pierde pasa a la siguiente ronda... en la primera llave me enfrento contra Rayo de Jalisco Jr., las máscaras que lleguen al final son máscaras importantes, menos una, es de una persona que no merece estar ahí, y me refiero al payasito (Psycho Clown)", dijo.

En 1989, Blue Demon padre y Rayo de Jalisco señor se enfrentaron en la Monumental Monterrey en un máscara contra máscara, lucha que ganó el apodado ´Manotas´, hazaña que busca repetir Blue Demon Junior ante el hijo de Rayo de Jalisco.

"Están hablando mucho de la pelea entre Rayo y Blue Demon, pero es una lucha más para pasar o salir de la ruleta de la muerte, para hablar de algo fuerte se tendría que mencionar una lucha directa de máscara contra máscara", comentó.

El gladiador reafirmó el deseo de quitarle la máscara al Rayo, como lo hizo su padre hace algunos años: "Después de esto espero que se dé el máscara contra máscara en lucha directa".

Blue Demon Jr. habló sobre dos de las caras actuales más importantes que habrá en Triplemanía XXX: Penta Zero Miedo y Psycho Clown. Para Penta Zero Miedo tuvo halagos y reconocimientos.

"Él se abrió paso desde que estaba conmigo en la escuela, soy su maestro y se abrió paso desde abajo... siempre se lo dije, que tenía madera para llegar a eso y más, y me da orgullo decir que soy su maestro".

En cambio, con Psycho Clown fue todo lo contrario: "No por ganar una máscara te puedes catalogar con trayectoria... me gustaría enfrentarlo al final para que vea que no es lo mismo luchar contra Dr. Wagner y luchar contra Blue Demon".

El hijo del ´Manotas´ habló sobre la nueva generación de luchadores mexicanos que militan en el extranjero.

"Ahora son muchos los mexicanos que están en el extranjero y que están probando suerte en empresas grandes... es el momento de que el talento mexicano sea valorado en Estados Unidos", platicó.

Blue Demon Jr. aprovechó para dar un mensaje a su irónico rival, Rayo de Jalisco Jr.

"Rayo de Jalisco Jr., ojalá vengas preparado y, gane o pierda, te voy a arrastrar", puntualizó.