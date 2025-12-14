Podcast
Confirman alineación Tigres vs Toluca previo a la Gran Final

El equipo del Toluca presenta un cambio inesperado al cambiar la portería, mientras que el conjunto felino reportó la baja de Jesús Angulo

  • 14
  • Diciembre
    2025

Toluca y Tigres disputarán la final edición número 59 de los torneos cortos del futbol mexicano, algunos cambios en el planteamiento de ambos equipos se ha presenciado.

El equipo del Toluca presenta un cambio inesperado al cambiar la portería para esta final, cambiando al portero titular Hugo González por Luis García.

Mientras tanto, el conjunto felino sufrió la baja de Jesús Angulo por una lesión en la rodilla derecha, donde sucedió tras recibir un fuerte golpe, quien lo reemplazara se trata del zaguero potosino Juan Jose Sánchez Purata.

Estas son las alineaciones de la gran final de vuelta

Deportivo Toluca: 

  • Luis García (Portero)
  • Federico Pereira  (Defensa)
  •  Jesús Gallardo (Defensa)
  • Everardo López (Defensa)
  •  Santiago Simón (Mediocampista)
  • Jesús Ricardo Ángulo (Mediocampista)
  • Federico Castro  (Mediocampista)
  • Marcel Ruiz  (Mediocampista)
  • Franco Romero (Mediocampista)
  • Helinho (Delantero)
  • Paulinho (Delantero) 

Director Técnico: Antonio Mohamed 

Club Tigres:

  • Nahuel Guzmán (Portero)
  • Jesús Garza (Defensa)
  • Juan Purata (Defensa)
  • Joaquim Pereira (Defensa)
  • Marco Farfán (Defensa)
  • Rómulo Zwarg (Medio)
  • Fernando Gorriaran (Medio)
  • Diego Laínez (Medio)
  • Ángel Correa (Medio)
  • Juan Brunetta (Medio)
  • André-Pierre Gignac (Delantero)

Director Técnico: Guido Pizarro 


