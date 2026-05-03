Vinculan a 9 de ‘Los Petrofactureros’ por red de lavado

La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo la vinculación a proceso de nueve personas señaladas como presuntos integrantes de la red criminal conocida como “Los Petrofactureros”, organización investigada por su presunta operación de empresas fachada y lavado de dinero.

A los imputados se les atribuyen los delitos de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita, contra la salud, así como posesión de cartuchos y cargadores.

Los acusados identificados son: Lizitza Anaid Pineda, Karen Araceli Torres, Perla Oralia Vega, Gualberto Morales, Héctor Iván Pineda, Nizarindani Hernández, Araceli Juárez, José Arturo Salvador Torres y Tania Penélope Torres.

Red operaba más de 40 empresas fachada

De acuerdo con las investigaciones, la estructura criminal habría operado más de 40 empresas fachada en los sectores logístico, energético y de transporte, con presencia en los estados de Estado de México, Chihuahua y Querétaro.

Las autoridades señalan que estas compañías habrían sido utilizadas para facilitar operaciones ilícitas y el flujo de recursos de procedencia ilegal dentro del sistema financiero.

La FGR mantiene abiertas las indagatorias para determinar el alcance total de la red y la posible participación de más personas vinculadas a estas operaciones.

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