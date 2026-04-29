Nombran a Dulce médica militar por un día en cuartel de Reynosa

Un momento lleno de emoción y esperanza se vivió en el cuartel militar de Reynosa, donde se dio lectura a una orden extraordinaria que transformó la rutina castrense en una experiencia inolvidable para una menor que lucha contra la adversidad.

“La menor Dulce Arlette Torres Pedrosa será médica militar por un día, debiendo todos los presentes, darle la calidad y atención durante su estancia en este campo militar, en compañía de sus seres queridos; al cumplir este sueño nos enseñas que también eres una guerrera, la cual lucha día a día con coraje, esperanza y valentía”, se escuchó durante la lectura oficial.

Dulce Arlette, quien desde hace años enfrenta la leucemia, ha encontrado en los hospitales no solo un espacio de tratamiento, sino también el origen de su vocación: convertirse en doctora para ayudar a otros niños que atraviesan situaciones similares.

“Me ha parecido excelente, me llama la atención ser doctora, quiero checar a los niños y adultos”, expresó la menor, visiblemente emocionada por la experiencia.

Durante su estancia, Dulce Arlette recorrió las instalaciones médicas del cuartel, convivió con el personal de salud y participó simbólicamente en la atención de pacientes, escuchando latidos de corazón y conociendo de cerca el trabajo médico.

Más allá de la experiencia, el momento quedó marcado en el corazón de sus padres, quienes no ocultaron el orgullo y la emoción de ver a su hija cumplir uno de sus sueños.

“Me siento muy orgullosa de mi niña, que me ha enseñado a ser fuerte, y gracias a Dios por tenerla otro día más. Yo no me lo imaginaba, siento emoción, mucha emoción de verla y ojalá algún día cumpla su sueño de ser doctora”, compartió su madre, Dulce Yarely Pedroza, acompañada de Eleuterio Torres.

Esta experiencia fue posible gracias a la Fundación Voluntad Contra el Cáncer Reynosa-Río Bravo, que fungió como enlace para acercar este tipo de vivencias a menores que enfrentan enfermedades complejas.

“La verdad es que estamos muy agradecidos de que nos consideren a nuestros niños; para ellos es un momento muy especial en sus vidas y que va a quedar para siempre en su corazón, es pertenecer por un día a este bello cuerpo militar”, señaló Julia García Gómez, presidenta de la fundación.

El reconocimiento no solo representó un día distinto, sino una fuente de inspiración para Dulce Arlette, quien reafirma su deseo de vencer la enfermedad y convertirse en médica.

“Si tu corazón dejaba de latir, con unos aparatos le hacías así para que otra vez pudiera… y ahora que ya conoces todo esto, ¿tienes más ganas de ser doctora?... Sí, quiero ser doctora”, concluyó con determinación.

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