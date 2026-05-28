Boca Juniors queda eliminado de la Libertadores ante U. Católica

Boca Juniors sufrió uno de los golpes más duros de los últimos años en competencias internacionales. El conjunto argentino cayó 0-1 ante Universidad Católica en La Bombonera y quedó eliminado de la Copa Libertadores 2026, un desenlace inesperado para un equipo que comenzó el torneo como uno de los favoritos del Grupo D.

El resultado permitió que el conjunto chileno avanzara a los octavos de final como líder de la zona con 13 puntos de 18 posibles, mientras que Cruzeiro se quedó con el segundo boleto tras golear 4-0 a Barcelona de Ecuador. Boca, por su parte, terminó tercero con siete unidades y ahora deberá disputar una repesca para mantenerse con vida a nivel continental en la Copa Sudamericana.

Una noche de máxima presión en La Bombonera

El equipo dirigido por Claudio Úbeda llegó a la última jornada obligado a ganar para seguir en carrera dentro del torneo. La situación contrastaba con el inicio de su campaña, cuando incluso logró imponerse a Universidad Católica en territorio chileno y llegó a ocupar el liderato del grupo.

Sin embargo, una serie de resultados irregulares, incluida una derrota clave ante Barcelona SC en Ecuador y un empate frente a Cruzeiro, dejaron al conjunto xeneize sin margen de error en la fecha definitiva.

Del otro lado apareció una Universidad Católica que llegaba en uno de los mejores momentos de su historia reciente. El equipo comandado por el argentino Daniel Garnero aterrizó en Buenos Aires dependiendo de sí mismo para avanzar y con la confianza de haber liderado gran parte de la fase de grupos.

Clemente Montes silenció La Bombonera

Desde el inicio, el encuentro mostró dos propuestas muy distintas. Boca intentó asumir el protagonismo impulsado por el apoyo de su afición, mientras que Universidad Católica apostó por el orden defensivo y los ataques rápidos al espacio.

La estrategia visitante encontró recompensa al minuto 33. Un contragolpe a toda velocidad dejó a Clemente Montes en posición de encarar a la defensa argentina. El atacante chileno realizó un recorte dentro del área y sacó un potente disparo que golpeó el poste antes de terminar dentro de la portería defendida por Leandro Brey.

El tanto cayó como un balde de agua fría para Boca, que a partir de ese momento comenzó a jugar contra el reloj y contra la presión de una eliminación que parecía cada vez más cercana.

Boca buscó reaccionar, pero no encontró respuestas

Durante el complemento, el conjunto argentino adelantó líneas y buscó variantes desde el banquillo para intentar revertir la historia. Exequiel Zeballos y el juvenil Tomás Aranda fueron de los futbolistas más insistentes, mientras que el ingreso del paraguayo Ángel Romero le dio mayor profundidad al ataque.

Pese a ello, Universidad Católica mantuvo el orden táctico y logró neutralizar los intentos del local. Boca tuvo algunas oportunidades para empatar, incluida una acción invalidada por fuera de juego tras la revisión del VAR y una intervención salvadora de Jhojan Valencia sobre la línea de gol.

Con el paso de los minutos, el nerviosismo comenzó a apoderarse del equipo argentino, que no logró encontrar los espacios necesarios para romper la defensa chilena.

Un fracaso para Boca y una noche histórica para Católica

El silbatazo final confirmó una de las mayores sorpresas de la fase de grupos. Universidad Católica selló una victoria histórica en La Bombonera, aseguró el primer lugar del Grupo D y se instaló entre los 16 mejores equipos del continente.

Para Boca Juniors, en cambio, la derrota representó un duro revés deportivo. El conjunto xeneize pasó de iniciar el torneo como líder de su grupo a despedirse antes de los octavos de final, un escenario que incrementa la presión sobre el proyecto encabezado por la directiva y el cuerpo técnico.

Mientras Universidad Católica espera el sorteo de los octavos de final, Boca deberá conformarse con disputar la repesca de la Copa Sudamericana en busca de mantener vivo su año internacional.

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